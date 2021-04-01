不想當詐騙集團中的肥羊，不想天天在過愚人節，總是被騙嗎？趨勢科技旗下防詐達人團隊，今（1）日特別藉愚人節聯合內政部警政署，以及消費者文教基金會公布2021年第一季台灣熱門騙術，揭開三大詐騙手法，並且提供防詐秘訣，一定要筆記！

趨勢科技全球產品暨市場策略經理 陳俐融今日分享，2021年第一季台灣三種熱門騙術，包含了（1）投資型詐騙；（2）偽裝銀行或金融機構的「釣魚簡訊詐騙」，以及（3）節日假貼圖等等。詐騙集團手法日新月異，但不變就是抓準了消費者想要撿便宜、快速賺錢、或是想要避免受罰等想法，從人性弱點著手，吸引消費者點擊短網址、加入可疑LINE帳號手法來嘗試詐騙消費者。

趨勢科技防詐達人聯合內政部警政署與消費者文教基金會公布2021年第一季台灣三大熱門騙術。（趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真）

針對2021年第一季台灣三大熱門騙術，趨勢科技提供破解密技。（趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真）

陳俐融分享，事實上對應上述三種詐騙手法，各有因應之道。舉例來說，投資型詐騙總是愛用名人加持、吹噓投報率、邀情消費者即刻加入，以及透過假媒體網站推廣等，消費者若是看到過分強調高投報率、或是請消費者即刻加入的訊息，大多都有可能是詐騙。而針對偽裝銀行或金融機構的「釣魚簡訊詐騙」，詐騙集團通常製作的詐騙網頁功能都不足，消費者們可以親自查詢銀行官網網址來對照，或是點擊網頁中的各種按鈕，來判斷是否前往的是假的網銀網頁。最後，針對假貼圖的詐騙手法，通常是會邀請消費者加入後，過一段時間再更換大頭照，佯裝熟人二度詐騙，消費者可透過將LINE ID傳送給趨勢科技防詐達人的LINE官方帳號進行查詢。

趨勢科技防詐達人事實上是一個LINE官方帳號，隨著時間演進以及技術上的進步，已經能協助消費者判斷不少疑似詐騙的訊息。使用者加入「趨勢科技防詐達人」LINE官方帳號後，可以將可疑的LINE ID、短網址、網路謠言（文字內容），以及Email信箱傳送至此進行查詢。根據所傳遞訊息的內容不同，防詐達人會回覆對應的資訊，提供你判斷。

而防詐達人是透過怎樣的方式收集、判斷這一些詐騙資訊呢？陳俐融指出，防詐達人串連了許多第三方的資料庫，包含與「刑事局165全民防騙網」合作，自2018年8月起串接查核假訊息的MyGoPen（麥擱騙）、Cofacts真的假的、事實查核中心的資料庫，10月又擴及外交部、食藥署、疾管署等公部門的澄清專區；近期則與消基會合作，串連包含電商平台、LINE詐騙資訊等相關資料，透過公開的資料網站充實辨識資料庫。

在使用者將短網址、LINE ID或是網路謠言等內容傳送給防詐達人帳號後，他們便會透過比對進行確認。而如果使用者所查詢的網址或是相關資訊，還沒有確認為詐騙內容，防詐達人也會在48小時內查詢到最終結果，使用者只要在48小時後再度傳送相同的內容給防詐達人，就能獲得最終判斷的結果。

如果你覺得收到短網址還得傳送給防詐達人才能驗證的步驟很麻煩，最簡易的方法就是可以在LINE聊天群組中直接將「趨勢科技防詐達人」帳號加入其中。此後在群組中分享的網址、謠言內容等，就可以每一次都經過趨勢科技防詐達人複查驗證，確保資訊安全。

面對層出不窮的詐騙手法，內政部警政署刑事警察局預防科科長 陳瑞基今日指出，詐騙案件20年來無法消滅的緣故，主要與（1）詐騙手法容易複製、（2）犯罪行為容易再生等兩大因素有關。而隨著科技進步帶來的「電信網路化、金融網路化」的趨勢，更是讓詐騙犯罪的形式日新月異。民眾熟知的反詐騙165團隊，即是隸屬於警政署預防科之下。陳瑞基分享，警政署方面是抱持「警力有限、民力無窮」的信念，將持續與企業合作，透過公私協力的方式，盡力打擊詐騙犯罪，期待在多方合作的基礎上，能產生更好防制詐騙犯罪的成果。

針對與警政署方面的合作，陳俐融指出，防詐達人不僅串連了警政署反詐騙的相關資料庫，也與警政署合作在「165全民防騙」Facebook粉絲頁分享許多防詐騙小知識，是民眾平時就可獲取相關資訊，提升防詐意識的平台。

而近期也與趨勢科技防詐達人展開合作的消基會，其副秘書長 林宗男今日也到場分享。他指出因為電信網路化、金融網路化的趨勢，導致如今也出現「受騙多樣化」的情形。消基會方面認為，在詐騙猖獗的時代，企業、銀行都需要將教育消費者擁有基本資安常識作為CSR的目標；而消費者則應該養成經常更換網路帳號密碼、習慣使用強密碼、不輕易點擊不明網址、定期更新手機或是電腦軟體、不要輕易回撥不明電話，以及學習使用趨勢科技防詐達人等工具，來防範自己掉入可能被詐騙的陷阱裡，以提高自身的防謢意識、資安知識來做最好的防範。

最後，針對當前可以透過趨勢科技防詐達人進行查詢的資料與形式，陳俐融分享到，預計在第二季就將整合OCR(光學字元辨識）功能，可辨識查詢消費者所傳送的圖片、截圖當中的文字、網址資訊，協助判斷真偽（此項功能已經在美國地區推出，在Messenger加入Trend Micro Check即可使用）。若是有想要進一步防止個資洩漏的朋友，也可在Chrome加入Trend Micro Check擴充程式，就可以在使用者要前往惡意網站時，率先防堵，做你最好的網路守門員。

趨勢科技『防詐達人』操作懶人包

(科技)