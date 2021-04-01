繼上週舉辦座談討論缺水，中廣董事長趙少康今接續討論綠能議題，邀請資深媒體人陳文茜與談。被問到是否可能協助趙少康參選總統、甚至「趙陳配」，陳文茜連聲「不會」，還開玩笑說「我跟他就會顯得他太老」，趙少康則說，現在還沒想到這個問題，陳是很好人選，「陳趙配」也可以。

趙少康日前在臉書響應活動，貼出深蹲教學畫面，點名國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜一同來挑戰深蹲，但獨漏國民黨智庫副董事長連勝文，連受訪時說會做深蹲沒什麼了不起。

趙少康說，其實一開始是前衛生署長楊志良找資深媒體人蘭萱，仿效冰桶運動，蘭萱找我，但限定找3人，所以就找江啟臣，而朱立倫很積極想選，韓國瑜則是有機會選，也很有可能選，「我不選，韓國瑜就很有可能選」，他真的不是故意漏掉連勝文。

被問到是否支持趙少康參選2024，與會的國民黨前副主席郝龍斌未正面回應，僅說趙少康是他的好友，對趙的能力、政治判斷力有信心且佩服。

至於認為國民黨內有意參選2024者，誰最適合？陳文茜說，台灣有太多欺騙者與謊言，太少人願意為國家長遠思考，誰該坐在這裡討論很不討好的能源政策，告訴台灣人民要漲電價，就是該選的總統，「你剛點名的很多人，很少談公共政策，很少跟你說實話，只會罵人」。

趙少康日前欣然接受赴中常會「專題演講」，要求全程開放，但有中常委怕兄弟鬩牆被轉播出來不好看，趙少康說，哪有兄弟鬩牆，而是兄友弟恭，既然要他去，他恭敬不如從命，當然就公開，「我不是去踢館，會遵守客人的禮貌，客隨主便，我不會跟他們吵架，他們不要怕」。

(中時 )