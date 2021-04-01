台北市政府3月31日在台北體育館1樓大廳舉行「2023年全國原住民族運動會」籌備處揭牌儀式，由台北市副市長蔡炳坤與主辦單位教育部體育署呂忠仁組長及與會貴賓共同揭牌，宣告籌備處正式成立，並主打「全力原夢」為本屆賽會口號標語。

台北市為下屆賽會承辦單位，在3月22日舉辦的閉幕典禮上，由蔡炳坤代表柯市長從宜蘭縣手中接下大會會旗，更在台北市立大學運動藝術學系表演團隊精彩演出下，搭配2017台北世大運主題曲的輕快節奏中，圓滿接旗。

蔡炳坤表示，北市雖然沒有原鄉部落，北市原住民人數也僅約1萬7千人，但全市府將共同辦理2023年全國原住民族運動會，屆時一定會讓各縣市都能感受有別以往且充滿都市原民風的運動會，展現台北市多元、共榮、友善的城市形象。

揭牌儀式在各界與會貴賓的見證下，2023年全國原住民族運動會籌備處正式揭牌成立，蔡炳坤也轉達柯市長勉勵籌備處同仁與選手之意，將近2年的籌備工作過程相當辛勞，但為了讓來自各縣市的選手、教練及隊職員有完善的比賽環境，請籌備處同仁務必克服萬難，戰戰兢兢籌劃賽會活動，也期勉北市的原住民選手積極備戰，超越自我，再創佳績，展現東道主的體育競技實力。

(中時 )