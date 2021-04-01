清明連假即將展開，苗栗縣大湖鄉部分草莓仍有開放採果，交通部公路總局第2區養護工程處，預估台3線大湖地區車潮尖峰時段，發生在每日上午10時至下午7時，1日提供歷年交通量繪製熱門時段圖讓民眾參考。

第2區養護工程處呼籲遊客，上午10時以前來不塞車， 10時以後公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區還有很多草莓園可以採，藉由時間及空間的分散能紓解道路壅塞狀況，並促進外圍地區草莓觀光。

第2區養護工程處表示，苗栗採草莓不只有大湖，還有公館、獅潭、南湖地區，為分散車流，建議前往大湖地區採草莓民眾3個行車動線指標，從苗栗交流道來的車流可以走台6線到公館地區草莓園、從北部來的可以走台3線往南到獅潭草莓園、從台中來的可以走台3線往北到南湖草莓園。

路徑不只台72線，尚有台3線、台6線，民眾亦可透過124縣道、130縣道、140縣道、苗26線及苗52線等轉接台3線採草莓。另外，可搭乘公共運輸，從苗栗火車站轉搭新竹客運（往大湖或卓蘭方向），或在苗栗高鐵站轉搭金牌客運（往雪霸國家公園管理處方向），或是利用自行車探索浪漫台3線之旅。

(中時 )