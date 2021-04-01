《天橋上的魔術師》日前於公視播畢，接棒於華視播出，主演「小不點」李奕樵與「點爸」楊大正1日出席媒體茶敘。兩人劇中飾演父子檔，戲外都愛打棒球，在片場曾對打棒球，楊大正更贈送心愛的兩隻手套給李奕樵。李奕樵與劇中哥哥「Nori」初孟軒私下感情好，初孟軒劇中擁男人身女人心、享受變裝跳鋼管，李奕樵私下去初孟軒家2次，爆料初孟軒當他面跳鋼管，還在媒體前即興模仿初孟軒動作，笑翻全場。

李奕樵會打棒球、籃球，拍戲時為小學四年級，身高145公分，如今五年級抽高到151公分，被問到有沒有小女友？他一時口誤校外有女生「好友」，班上女同學看他打籃球會讚「顏值很高很帥」傳愛意，講到害羞還躲進楊大正懷裡。戲播出後引起廣大迴響，同學常要他洩露劇情，也曾被認出求合照，他自謙「真的沒想到，試鏡時以為是廣告，結果片場搭這麼大，花這麼多錢！」

劇中「三小男孩」私下有「VIP阿卡團」小群組，常聊些生活瑣事，回憶拍戲3人曾惹惱導演，李奕樵出大絕「坐導演大腿」，還在導演褲子上寫「小不點專用椅」融化導演心，導演不顧褲子昂貴，特地剪下那塊布送給他紀念。李奕樵笑說除了導演外，「點媽」孫淑媚、朱軒洋、羅士齊、宋柏緯等人大腿他都坐過。李奕樵讚「阿派」很帥，回想先前出席活動，朱軒洋都以「這不錯」、「很可以」回答問題，妙以「男人身女人心」虧朱軒洋「大人身小孩心」。

楊大正和老婆山東結婚3年多，上月宣佈喜訊懷二胎，他表示第一胎時很緊張，比較不會「白目」惹老婆生氣，但二胎初期他可能太放鬆，讓老婆認為不夠貼心，最近有慢慢找回該有紀律「她最近都沒罵我了」，李奕樵則在旁湊熱鬧，笑說等楊大正小孩出生「要衝去看小寶寶」。李奕樵因戲學幾招「魔術」，現場秀橡皮筋換位、穿紙鈔及空中滾筒3招，還準備冷笑話，可謂演藝圈潛力新星。《天橋上的魔術師》4月3日起每週六晚間8點於華視播出。

楊大正（左）、李奕樵劇中飾演父子檔。（華視提供）

李奕樵搞笑餵食楊大正。（華視提供）

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