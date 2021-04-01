龍潭警察分局為因應4月2至5日連續4天的清明連續假期，針對轄區易壅塞路段研擬規畫交通疏導作為，桃園市龍潭區石小人國及六福村等知名風景休憩區連假期間推出特別優惠專案，預估期間將吸引大量遊客進入，依之前連假期間，龍潭區石門水庫、小人國及六福村等遊樂區周邊交通流量大，以及臺三線中豐路鄰近新竹地區各風景區人、車潮，加上適逢清明掃墓節日，恐造成交通壅塞情形。

龍潭警察分局依歷次疏導經驗表示，因龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免交通壅塞，將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警察分局建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

警方另外請民眾特別留意，在4月2日(星期五）6至12時，國道3號龍潭系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制措施，彈性調整行車時間與改道動線，免去塞車之苦。除了可直撥龍潭警分局電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警察廣播電臺專線0800-000123外，亦可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢。

龍潭分局分局長陳清華特別呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規畫替代道路行駛，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物地保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

(中時 )