交通部長林佳龍1日下午赴聯合防災中心視察台北車站清明連假疏運整備情況時，被問及帛琉泡泡次發團滯銷，他回應表示單一媒體的報導，請同仁查證中，應該是不至於這樣。旅行社的情況，先前有比較高的期待，首發團大家也看到幾乎是滿載，後續的情況他會來了解。旅行社也可以利用這個機會，讓導遊、領隊針對後續的開放超前部署，據他了解也是有旅行社同仁參加旅遊泡泡，詳細情況他會請同仁查證後後再說明。

(旺報 )