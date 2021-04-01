帛琉泡泡變泡沫？林佳龍：查證了解中 16:432021/04/01 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍(簡立欣攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍1日下午赴聯合防災中心視察台北車站清明連假疏運整備情況時，被問及帛琉泡泡次發團滯銷，他回應表示單一媒體的報導，請同仁查證中，應該是不至於這樣。旅行社的情況，先前有比較高的期待，首發團大家也看到幾乎是滿載，後續的情況他會來了解。旅行社也可以利用這個機會，讓導遊、領隊針對後續的開放超前部署，據他了解也是有旅行社同仁參加旅遊泡泡，詳細情況他會請同仁查證後後再說明。 下個旅遊泡泡是關島？莊人祥曝洽談時間點 地板突冒固態泡泡 內行一看急壞：慘了 (旺報 ) #查證 #情況 #帛琉泡泡 #同仁 #旅行社 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美駐帛琉大使隨團訪台 呂秀蓮：不尋常 13:092021/04/01 政治 帛琉第二團僅30人報名 華航救買氣票價砍2成 14:252021/04/01 生活 林佳龍支持基捷台鐵共存方案 04:102021/04/01 生活新聞 旅遊業首季紓困過關 1萬7000人受惠 04:102021/04/01 生活新聞 徐勉生》任人擺佈的蔡政府 10:002021/04/01 海納百川 直擊桃醫檢驗科實驗室 為帛琉泡泡團引進新儀器 15:062021/04/01 生活 台帛美三邊特殊關係 04:102021/04/01 時論廣場 全球第一團泡泡旅遊潛水樂 04:102021/04/01 時尚消費 清明連假前一天 台鐵75.5萬人次塞爆 18:442021/04/01 生活 「百分之一億確信蔡英文沒博士學位」賀德芬：檢察官不用對我仁慈 12:002021/04/01 政治 【論文案偵結】「論文門3鬥士」 彭文正被起訴 立委一句話怒嗆檢察官 00:492021/04/01 政治 生活熱門新聞 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 這次乾旱很有針對性 鄭明典畫紅圈：就衝著台灣來 - 生活 中捷襯映台中的鄉下感？醫搭乘初體驗1句話神解 - 生活 人妻自助餐白飯淋湯汁被多收錢 網一看秒懂：難怪不爽 - 生活 飲料店當得來速？客死賴車上大吼點餐 店員霸氣回嗆網讚爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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