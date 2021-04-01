內政部日前發動9個縣市、26個預售屋建案聯合稽查，今公布稽查結果，共查獲25案有一項或多項缺失，其中以買賣契約不符合規定16案居冠，其次為樣品屋或銷售中心未取得建築許可或核准使用有13案，廣告看板未註明代銷業名稱3案，後續將交由權責機關查處及裁罰。

內政部繼去年底發動2波預售屋建案聯合稽查後，今年3月26日再次於9個縣市、26個預售屋建案展開第3波聯合稽查，針對業者常見的違規銷售行為進行重點查核，並公開聯合稽查結果，提醒民眾注意購屋過程可能的消費風險，以維護民眾購屋權益。

內政部表示，此次買賣契約不符合規定有16案、代銷業收取預約金或定金單據未指派不動產經紀人簽章有2案、廣告看板未註明代銷業名稱有3案、要求先繳納預約金始提供契約審閱有1案、銷售時未揭露預售屋買賣契約書資訊有1案、樣品屋或銷售中心未取得建築許可或核准使用有13案。

內政部指出，本次稽查發現業者違規比率最高的是買賣定型化契約不符規定，常見缺失包括交屋保留款低於房地總價5％、水電及瓦斯內管線費用未約定由賣方負擔、保固期間未從交屋日起算、停車位未列明高度及面積、各項面積誤差找補未明確記載等情形。

內政部提醒，依現行規定，業者有限期改正的機會，但在實價登錄新制實施後，業者使用的契約如不符規定，將按戶(棟)直接處罰最高30萬元。因此，業者在研擬契約時應注意要符合「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定。

(中時 )