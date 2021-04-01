為維護治安及道路寧靜品質，還給民眾安心的生活環境，桃園市政府警察局楊梅分局上月底配合桃園市政府環保局在新屋市區主要道路實施聯合稽查，對於不合格者，現場立即開罰並責令改正及複驗，警方強調取締改裝噪音車輛絕不手軟，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

由於改裝車輛橫行街頭，發出的刺耳音爆擾人，讓在地居民不堪其擾，甚至在道路上高速行駛，讓人避之唯恐不及，頻頻上網至各大社團內發文抱怨。楊梅分局於3月31日配合桃園市政府環保局在新屋市區主要道路實施聯合稽查，員警於2小時內共攔查27輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有12輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標。

楊梅分局長黃富村表示，部分車主或年輕朋友因個人喜好，對車輛設備擅自進行改裝，恐將違反相關法令規定，且改裝排氣管或拆除消音器，導致車輛噪音逾管制標準，更嚴重影響民眾生活品質，為嚇阻不當改裝車輛影響安寧，警方將持續與環保及監理單位嚴格執行稽查工作，以維護環境安寧。

(中時 )