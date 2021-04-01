新冠肺炎疫情使觀光旅遊業成為「海嘯第一排」衝擊產業，6家上市櫃旅遊業者2020年本業營運均陷入虧損，僅鳳凰(5706)在業外收益挹注下險守獲利。不過，多數業者去年第四季營運狀況多見改善，其中燦星旅(2719)及山富(2743)均創下近1年半最佳表現。

鳳凰去年合併營收4.89億元、年減83.54％，營業虧損0.31億元、創歷年新低。不過，受惠業外收益0.63億元挹注，歸屬母公司稅後淨利0.1億元、每股盈餘0.15元，仍險守獲利。董事會決議擬配息0.3元，超額配發股利，將於6月16日召開股東常會。

雄獅(2731)去年合併營收65.45億元、年減78.3％，營業虧損9.58億元，雙創歷年新低。雖有業外收益3.74億元挹注，歸屬母公司稅後虧損仍達4.13億元、每股虧損5.9元，仍創歷年新低。董事會決議不配發股利，將於6月24日召開股東常會，全面改選董事。

不過，雄獅去年第四季合併營收9億元，季減1.37％、年減87.37％，但營業虧損2.42億元、季減19.25％，為近3季高點。配合業外收益1.04億元挹注，歸屬母公司稅後虧損0.74億元、每股虧損1.06元，虧損幅度季減56.25％、表現為近3季最佳。

山富去年合併營收9.94億元、年減80.72％，營業虧損0.9億元，雙創歷年新低。雖在業外收益0.51億元挹注下，稅後虧損收斂至0.39億元、每股虧損1.25元，仍雙創歷史次低。董事會決議不分派股利，將於6月16日召開股東常會，全面改選董事。

不過，山富受惠企業獎勵、會議旅遊帶動，去年第四季合併營收1.43億元，季增45.44％、年減88.53％，為全年次高，營業利益達0.16億元，創近1年半高點，帶動稅後淨利964萬元、每股盈餘0.32元，均較去年第三季大幅轉盈，亦雙創近1年半高點。

五福(2745)去年營收10.52億元、年減83.31％，營業虧損達1.82億元。在業外收益0.85億元挹注下，稅後虧損0.84億元、每股虧損2.88元，均創歷年新低。董事會決議不分派股利，將於6月21日召開股東常會，全面改選董事。

易飛網(2734)去年合併營收4.24億元、年減56.35％，營業虧損擴大30.32％至1.06億元，均創歷年新低。雖有業外收益0.32億元挹注，稅後虧損0.75億元、每股虧損2.51元，虧損幅度仍增加達82.24％，為歷史第3低。公司將於6月30日召開股東常會。

燦星旅(2719)去年合併營收創1.6億元新低、年減90.55％，但營業虧損逆勢減少9.72％至1.03億元，為近3年最佳。配合業外收益0.16億元挹注，稅後虧損降至0.87億元、年減14.95％，為近4年最佳，每股虧損4.28元。

其中，燦星旅去年第四季合併營收降至0.14億元次低，季減45.67％、年減93.39％，但營業虧損收斂至0.18億元、為近1年半最佳。配合業務收益挹注，稅後虧損0.14億元，虧損幅度季減35.38％、年減57.93％，亦為近1年半最佳，每股虧損0.79元。

(時報資訊)