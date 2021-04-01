在第二季的第一個交易日，周四歐洲股市早盤走高，美國政府推出龐大支出計畫所引發的樂觀情緒，沖散了在法國宣布第三次全國封鎖後，投資人對新一波疫情爆發的擔憂。

稍早前公布的歐元區3月製造業指數創下歷來新高，亦為市場帶來提振。

周四泛歐STOXX 600指數早盤上漲0.51%，報431.79點，距離疫情爆發前的高點（433.9點）僅一步之遙。

歐洲股市今年首季表現亮眼，泛歐STOXX 600指數單季上漲7.7%，為連續第4個季度收高。

稍早前，美國總統拜登公布規模超過2兆美元的基礎建設方案，將改善美國的公路、鐵路、寬頻與綠能等建設，並強化其半導體製造能力，以創建「世界上最強大、最強韌，以及最創新的經濟體」，並創造數百萬個「高薪工作」。

美國晶片大廠美光科技上季業績與本季財報均意外強勁，帶動歐洲晶片股走高，艾司摩爾（ASML）漲2.13%，ASM International漲3.64%，英飛凌（Infineon Technologies）漲1.89%，貝思半導體（BE Semiconductor）漲2.12%。

此外，全球最大晶圓代工廠台積電宣布未來三年內將投資1000億美元提高產能，亦為歐洲半導體股帶來激勵。

受法國第三度全國鎖城影響，法國零售業與旅遊股表現疲弱，飯店集團Accor僅微升0.3%，餐飲服務公司Sodexo和Elior均跌近2%。

在個別股市方面，英國富時100指數漲0.41%，德國DAX指數漲0.48%，法國CAC 40指數微升0.12%，義大利富時MIB指數漲0.14%。

(時報資訊)