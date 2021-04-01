美疫苗接種順利，加上拜登宣布推進基礎建設法案，美國景氣復甦腳步加快，元大投信投資級債ETF研究團隊指出，景氣展望樂觀，有助投資等級債信用利差縮窄，可以考慮逢低分批布局，例如元大AAA至A公司債（00751B）、元大投資級公司債（00720B）。

3月FOMC會議結果維持貨幣政策不變，並上調美國經濟和通膨展望，鮑威爾指出通膨短期有上升壓力，但主要是受「暫時性」因素影響，聯準會更重視「實質且持續超過2%目標」通膨，而不是「預期」超過2%，因此重申維持寬鬆立場，直至通膨和就業目標取得實質進展。

後續隨著疫苗普及後帶動經濟復甦持續，持續看好股市表現，但債券在資產配置上仍有其功能，震盪過後，投資機會浮現，現在市面上有各種不同天期、不同投資品種的債券ETF仍可提供多種投資機會。

首先，景氣復甦有助改善企業財務體質，且有景氣支撐的殖利率上揚讓債券更具有配置價值，其中投資等級債表現介於美國公債與高收益債之間，受景氣擴張與收縮的影響性較低，適合長期投資人持有，目前市場消化對公債殖利率上揚的恐慌，可以適時建立投資等級債部位，例如元大AAA至A公司債、元大投資級公司債。

除此之外，若看好美國的基礎建設題材可能推升美元走勢，可考慮短天期的美債ETF，例如元大美債1-3（00719B），擁有100%美元資產，而短天期債券利率風險相對較低。

由於美國長天期債券殖利率已上揚到2.4％左右，價格位於近一年低檔，投資人也可以考慮於投資組合中加入長天期美國公債，例如元大美債20年（00679B），作為資產配置的元件之一。

(工商 )