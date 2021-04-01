四月，春天的莫內也來了。如果您要迎接春天的光與影，不妨來「雨田一二樓」的小小藝文空間，帶著充滿咖啡香的心情，欣賞喜愛油畫的國立東華大學附小教師戴莉如的個人油畫展，讓畫作中的印象派莫內光影，陪伴度過優閒的時光。

戴莉如老師個人油畫展將在「雨田一二樓」展出到6月。(戴志揚翻攝)

戴莉如老師的畫作「親愛的麻鷺小姐。(戴志揚翻攝)」

「雨田一二樓」將在4月1日起到6月，在二樓藝術空間，展出「春天的光和影」戴莉如油畫展」，老闆娘形容，戴老師的畫很特別，或物、或景、或人，表抽象，畫寫實，用微妙的距離，無聲的熱情，緩緩填滿心中空白，以筆下「最溫暖最美的距離」，請民眾一起來感受。

戴莉如老師展出畫作「窗外」。(戴志揚翻攝)

戴莉如的畫作嘗試以達利擅長的「漂浮的狀態」融入生活元素，帶有許多寫實，卻又流露出超現實的飄浮平衡。

而他大部分的畫作，又都集中在自己生活周遭的人事物，從家人、孩子、庭院中的一景、路邊野花、甚至駐足的在花草間的野鳥，都是隨手可得的畫作題材，充分將寫實主義中貼近生活與現實的手法揮灑在畫布。

「雨田一二樓」，一個從名字看不出端倪的咖啡館，這是近來在花蓮藝文圈與外地旅人、在地鄰里引起話題的一個歷史空間。用民國50年代的場景，時間和思緒抽離現代混沌的時空，在凍結的時空內， 呈現出融合日治傳統與台灣早期社會文化並陳的歷史風味。

想要看到大正時代日洋融合的浪漫，加上寫實印象的油個展，在「雨田一二樓」，就可在咖啡與甜點香氣中，享受穿梭時空的中西美學之旅。

在店內，可以看出老建築展現大正昭和時期嚴謹對稱的線條美學，內裝再搭配洋式傢俱、吊燈、略黃燈光色調配上老式皮沙發，一走進就有種走回記憶時空的錯覺，日洋文化折衷出衝突又和諧的浪漫氣氛，加上古早台灣社會文化元素，三者融合，讓來店的客人，也彷彿擔憂打擾舊時光般的靦腆起來。

最特別的是，店內特別用了大量4、5、6年級生那個年代，家戶都會有流行老沙發，透過看老沙發、坐老沙發，讓來到店裡的每一位旅人，能在視覺與觸覺交談後會心一笑。更特別的是，每一個飲料杯，都具有歷史回憶，希望旅人先用視覺穿透年代的風華後，再用味覺品嚐懷舊的滋味。

不妨來這感受一下，用油畫拉近你我最溫暖的距離，「巧遇、久別重逢、擦身而過，在咖啡館裡總能讓時光慢下來，畫面停下，心裡暖起來。」現場還將義賣展出畫作製作成的限量明信片，義賣所得將捐贈給公益團體。

(中時新聞網)