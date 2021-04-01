中國外長王毅昨天與訪問中國的新加坡外長維文舉行會談。王毅在會談中重申，中方支持以不干涉內政為原則的「東協方式」穩定緬甸局勢。維文則稱，新加坡希望緬方停止暴力，展開對話。

根據中新社報導，王毅和維文（Vivian Balakrishnan）在福建南平舉行會談，除強調兩國關係行穩致遠外，也就區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、一帶一路、疫苗接種和疫苗護照，以及緬甸局勢等議題交換意見。

王毅稱，緬甸是中國的鄰邦，也是東南亞國協的重要一員。中方樂見並支持東協堅持不干涉內政原則，以「東協方式」為推動緬局勢止亂回穩發揮積極作用。

維文則稱，新加坡希望緬甸停止暴力，展開對話，實現和解。緬甸問題的解決應當尊重緬甸人民意願。

據發布，雙方也談及未來互相認證疫苗護照的可能性，藉此推進兩國人員往來。王毅表示，兩國要共同應對疫情長期化的挑戰，同時合力反對搞「疫苗民族主義」，防止出現「疫苗鴻溝」。

至於在區域組織合作的議題，維文強調兩國積極推動簽署RCEP，發出了推進貿易自由化和區域經濟一體化、反對保護主義的明確信號。新加坡願和中方探討升級東協與中國自貿協定，提升東協與中國合作水準。

王毅則表示，中國和新加坡將共同持續推動RCEP早日生效實施，並且深化互聯互通、數位經濟、產業鏈與供應鏈合作。他並強調，中方堅定支援以東協為中心的區域合作架構，加快推進東亞共同體建設。

據中國外交部日前發布，除了維文外，馬來西亞外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）、印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）、菲律賓外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）均於3月31日至4月2日訪問中國。

(中央社)