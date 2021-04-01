日本料理研究家高木惠美有美女廚神之稱，去年10月發現罹患肺癌第4期，上月28日驚傳病逝，享年35歲，消息一出震驚各界。

據日媒報導，高木惠美去年10月被確診肺癌末期，且已轉移到腦部、骨頭，雖然化療期間始終抱持樂觀態度，堅強表示會努力熬過去，中間也一度出院，可今年3月23日又發現癌細胞擴散，緊急住進加護病房。

高木惠美過世前一天才PO燦笑自拍照。（圖／翻攝自高木惠美IG）

而高木惠美逝世前一天（27日）還曾在社群網站PO出戴著呼吸器燦笑的自拍照，透露已經拿掉人工呼吸器，並開朗寫下：「因為有大家的愛，用笑容超越昨天的自己」，沒想到仍不敵病魔，隔一天就傳出噩耗，也成為她生前最後一則發文。

據悉，高木惠美曾出版過《廚事斷捨離》一書，銷售量高達14萬本，她就讀慶應大學時，就熱愛研習料理，還在東京中目黑開過料理教室，也上過節目教做菜，人氣很高。

高木惠美婚後在2012年生下兒子，後因價值觀不合，與丈夫在2017年離婚，獨自扶養孩子的她，努力衝刺事業，未料後來被確診肺癌，現又傳出噩耗，單親媽媽的她留下一個兒子。

(中時新聞網)