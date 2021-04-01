高雄一名龔姓女模四處借錢、欠債不還，遭三名年僅20多歲的惡煞強押逼拍裸照，上傳至討債群組。龔女急中生智、謊稱想尿尿，逃進加油站廁所求援。高雄地院依強制等罪嫌判三煞1年，但考量裸照上傳群組非公開，三煞事後也與女模和解賠償，判緩刑5年，可上訴。

王姓男子受託討債，找上邱姓、陳姓男子幫手，2019年2月某日深夜，3人前往新北市藉故約出龔女，當街押人上車，龔女企圖跳車，還被其中一男勒住脖、搶走手機，最後眾人驅車直奔中壢某漁港。在漁港，眾人恐嚇龔女「不還錢就拍裸照」、「再跑我會讓妳下場很難看」，逼得龔女脱到只剩內衣褲，其中一名綽號「卡迪」男子甚至甩龔女巴掌，還嗆「到底要不要脫光！」

龔女赤裸上身被拍下裸照，過程中不斷喊冷，三煞竟丟檳榔給龔女，要她直接吃檳榔取暖、咬著檳榔拍照。三煞拍到裸照後，直接傳照片給龔女經紀人，質問要用多少錢贖回照片。同時間，三煞也把照片回傳至「整合債務區」群組，接著把龔女押至屏東，又轉回高雄，龔女被強押時間長達24小時。區」群組，接著把龔女押至屏東，又轉回高雄，龔女被強押時間長達24小時。

眾人開車行經一處加油站，龔女假藉尿急要上廁所，偷偷向路人求援並請求協助報警，才順利得救，三煞也遭警方逮補。

法官調查，龔女四處借錢但都惡意不還，才遭債主盯上。王男等人坦承犯行，事後都與龔女達成和解並願意賠償，法官考量三煞年紀尚輕，因法治觀念不足而犯罪，但犯後態度良好也取得龔女原諒，因此依妨害自由等罪判刑1年，綬刑5年，可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時 )