苗栗縣政府推動石虎保育，公告瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，編列904萬元獎勵金，為配合制度的友善生產者與在地居民的回饋，作為他們代替全民良善管理土地的「生態薪水」。

縣府農業處說明，瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，為友善石虎生態服務給付計畫的升級版，只要在苗栗市、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、造橋鄉、大湖鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮、通霄鎮、苑裡鎮及後龍鎮等12鄉鎮市，實際從事農業生產的農牧用地，且沒有領取林務局獎勵造林或農糧署等生態維護獎勵的農地，單一土地面積在0.1公頃以上5公頃以下，申請有機會得到每公頃2萬元的獎勵金及1萬元的石虎出現獎勵金。

農業處表示，去年石虎獎勵金個人最高領取獎勵金8萬多元，社區巡護部分，有8個社區發展協會申請皆拍到石虎，各獲10萬元的石虎出現獎勵金、以及4萬到5萬元不等的巡守獎勵金，另養禽場域通報，除通報獎勵金3000元、拍到石虎1萬元外，縣府還會幫忙處理友善防治，減少家禽損失。

今年新增棲地維護給付，編入為保安林的土地才能申請，只要持續維持保安林林相完整；現地屬農作使用者，願配合政策改正，且不使用毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網，並每2個月配合定期清除垃圾、廢棄物，就可以得到每公頃2萬元獎金。

農業處提醒，申請受理期限只到5月30日，會有紅外線自動照相機安裝、農法建議、農作物農藥檢出等協助，社區自主維護獎勵金及棲地石虎出現獎勵金則有服務團隊協助巡守路線規畫，及紅外線自動照相機架設及其它服務。

(中時 )