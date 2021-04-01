隔夜美股標普500指數創新高，以及投資人看好美國拜登政府推出的基建計畫將進一步提振經濟復甦力道，周四香港股市大漲近2%，一舉收復21日線。

午後大陸股市持續走強，亦為港股帶來激勵。

周四收盤，恆生指數漲560.39點或1.970%，為28938.74點。國企股(H股)漲2.240%，為11217.41點。

恆生科技指數飆升4.71%，其中，明源雲漲逾13%，比亞迪電子漲12%，海爾智家漲6.43%，騰訊漲逾7%。美團漲逾9%，在藍籌股中漲幅最大。

為了提高對中概股的吸引力，港交所建議放寬現行的第二上市制度，容許採用同股同權的大中華區非創新型企業回流香港股市。

醫藥股集體大漲，微創醫療漲近11%，藥明巨諾漲逾8%，亞盛醫藥與海吉亞醫療均漲逾7%。

消費股亦表現強勁，js環球大漲逾18%，雅迪漲逾13%，長城汽車漲逾10%，呷哺呷哺漲逾9%。

獲B站和阿里入股，心動公司飆升逾22%。

(時報資訊)