台北市立大學因校長人選再度槓上柯市府，北市大校長戴遐齡任期屆滿，應在去年9月30日前組成校長遴選委員會，啟動新校長遴選，但期間與北市府在法規上喬不攏，校方不願讓台北市長柯文哲插手圈選新校長，導致遴選進度嚴重落後，北市大今(1)日怒斥北市府，市府有意官派校長，愧對身為上級機關。

北市大以新聞稿回應校長遴選風波，並指出北市政教育局於3月31日發布新聞稿，先指稱該校未依函文修訂本校遴選要點，再提到學校未依《大學法》規定現任校長任期屆滿10個月前組成遴選委員，跳過組織規程規定代理順序，逕行辦理推選代理校長，要求校方必須依法行政及尊重體制。

北市大提到，北市府教育局深為該校主管機關，於105年公告修訂〈臺北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法〉時，並未函知校方，學校啟動修訂校長遴選辦法時，發現辦法已修改且已公告實施多年，怒斥：「此作為有愧身為上級機關」。

北市大更提到，《大學法》及教育部頒定之〈國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法〉不相符，其中規定校友代表3人、社會公正人士3人的推薦方式，學校需提報3倍人選，由市府圈選。換言之，市府在整個校長遴選委員會15票中，將可掌握9票，「市府有意官派校長之臆測，在校內不脛而走」。

北市大表示，校務會議時間均明載於行事曆，「校方正大光明召開會議，新聞稿所指悄悄開會為無的放矢」。此外現任校長戴遐齡已多次公開表示，不會參選續任校長，並已於110年1月行政會議要求行政團隊準備交接工作，校務會議因此在3月23日會議決議，於教育局完成修法前，推選代理校長綜理校務，校內有意參選的教授立刻展開連署，並強調：「至報名截止時間，人事室並未收到戴遐齡校長參選之連署書。」

北市大怒斥北市府教育局，有足夠時間完成法規修訂，應作為而不作為，卻指稱學校未依法行政，不願配合市政阻礙學校之發展，毫不掩飾其積極護航特定人選之意圖。

(旺報 )