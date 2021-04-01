全台房仲第一品牌永慶房產集團一路走來，力行「先誠實再成交」服務理念，堅信「贏得客戶信賴比一次成交更重要」，全台1,200店在去年6月帶頭領先政府、同業全面推動「實價登錄3.0－主動提供揭露至門牌的成交行情」，深獲各界肯定。帶動2020年新展店數超過150店，全台19縣市穩居店數市佔第一，集團總成交金額直逼7千億元。其中，永慶房產加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產每天幫160組客戶成家，全年成交件數達4.1萬件，總業績年增率高達3成，成為客戶圓成家夢的重要推手。

值得一提的是，2020年永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產在嘉義、台南、高雄、屏東四縣市新開50店，以平均7.3天開一店的速度，擴大服務範圍，累計南台灣加盟店突破270店，店數市佔超過4成。在近4,800位經紀人的聯手服務下，以13,000件的成交件數，勇奪全台冠軍！平均每30分鐘就幫一組客戶圓夢成家，平均每4分鐘就有客戶委託買賣屋，皆是全台效率最高的區域，凸顯永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產已獲得消費者認同和信賴。

南台灣消費者享有「1家委託、270店聯賣、4,800人共同銷售」的尊榮服務，買方擁有更多的物件可以挑選，賣方也有機會選擇出售價格，可以快速實現對客戶的承諾，即時完成客戶託付的關鍵就是－永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產發展完備的跨店、跨區、跨品牌「深度聯賣」！

在深度聯賣助攻下，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產南台灣4縣市提供「1家委託、270店聯賣、4,800人共同銷售」的尊榮服務，即時達成客戶託付。(圖/永慶不動產提供)

另一方面，永慶房產集團將創新科技融入房仲服務，從客戶角度出發，不斷優化和上架新服務，像是全球首創、專利服務「實境找房」，消費者用手機、平板或電腦，透過Google街景體驗物件周圍生活圈，啟動全新看屋模式，並以720度環景照片觀看房內細節，大幅減短找房時間。《永慶房仲網》上就擁有全國最多實境找房物件，成為疫情期間最佳找房工具！還有房市資訊寶庫《社群商耕報》，經紀人客製化房產新聞，協助客戶即時掌握房市最新動態。

永慶房產集團不僅績效好，在服務獎上也一枝獨秀！在《工商時報》台灣服務業大評鑑上－台灣服務業的奧斯卡獎，不僅集團多次包辦前三名，永慶不動產連續4年獲得銀獎，而有巢氏房屋和台慶不動產也2度獲得肯定，領先其他加盟品牌。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，始終把客戶需求放在第一位，是集團獲得客戶認同與信賴的重要因素。未來，我們也將秉持相同信念，與消費者站在一起，豎立台灣房仲業指標，攜手引領台灣房仲業向上進步。

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(中時新聞網)