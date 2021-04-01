何壽川家族全面退出永豐餘投控董事會？永豐餘投控今（1）日召開臨時董事會，通過第28屆9位董事提名名單，赫然不見大股東何家第二代掌門人何壽川，以及第三代、現任永豐餘投控董事長何奕達父子，名單上也完全沒有一個何家人身影，震撼市場！

永豐餘投控現有9位董事，包含一般董事6位、獨立董事3位，新出爐董事名單調整為一般董事5位、獨立董事4位，一般董事提名為劉慧瑾、蔡維力（永豐餘投控總經理，續任）、黃鯤雄（華紙董事長，續任）、王金山（續任）、黃俊傑，獨立董事為黃迪熹、張懿云、胡均立，以及續任的盧希鵬。

永豐餘投控表示，第28屆董事提名名單具有專精、多元、引進女性董事等三大特色，有助於專業經營、深化公司治理、訂立公司未來策略發展方向。新任董事在學術及實務上的多元化專業，將更確立永豐餘未來五大發展方向，包括能源及能源管理、以工業互聯網科技加強上下游生態鏈的完整成型、持續循環經濟的發展、材料科技的開發，以及生態鏈中的新創公司投資與孵化。

永豐餘本屆董事成員名單中，新任董事候選人的專業背景包括工業互聯網、產業策略、會計財務、法律專業等。

其中，新任董事劉慧瑾在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗，將為永豐餘控股注入新思維及經驗。另位新任董事黃俊傑擅長新創產業的篩選、投資與孵育，對於未來投控孵化子公司上市櫃能提供更多經驗。

劉慧謹、黃俊傑等2位新任董事加上續任的黃鯤雄專精材料科學，也是永豐餘集團技術長，王金山擅長財會及公司治理，以及蔡維力擅長資本市場及資產管理，將在專業及學術上都各有擅長。

在獨立董事專業上，借重黃迪熹、張懿云深厚法律執業實務及電子商務法經驗等，其餘兩位獨董候選人盧希鵬、胡均立則在科技管理及循環經濟的學術及實務上有充足經驗，四位獨董候選人可發揮策略建議、強化審計及公司治理專業。

綜觀九位董事候選人的專業化及多元化，契合永豐餘投控未來發展策略，追求獲利成長、公司治理、社會責任、充分顯現提升永豐餘投控優勢及因應時代巨變下，培養長遠競爭力的特色，為廣大股東們創造永續的價值。

(工商 )