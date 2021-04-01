桃園地方法院法官蔡政佑懷疑曾姓女法官有婚外情，偷拍曾女電腦內的對話及照片向地院院長檢舉，曾女察覺後提告蔡，桃園地方法院審理後，1日依2個妨害祕密罪判5個月有期徒刑，得易科罰金，蔡並未到庭聆聽判決。

蔡政佑介紹1名男子給曾姓女法官認識，去年5月25日，座位在曾女後方的蔡政佑看到曾的電腦螢幕跳出稱曾女為「老婆」的對話，因蔡政佑以為2人各自已婚，懷疑他們有婚外情，趕緊用手機拍下兩人對話，還拍下2人親密的照片等約20張，隔天向地院院長邱瑞祥檢舉。

邱接獲檢舉後，向曾女詢問。曾女則說，他與男生都已經離婚，並沒有婚外情，還出示身分證證明自己單身。因邱出示Line對話截圖，曾女雖然向邱質疑是誰給他截圖，但邱回應是匿名檢舉，不願提供檢舉人身分。

曾女分析有人用她電腦還偷拍，在座位後方設置監視器。而邱瑞祥向蔡政佑說明後，蔡再度使用曾女電腦查看曾女對話內容。蔡行為被監視器錄下來。曾為此提出妨害秘密告訴，並請桃檢搜索桃院保全證據，檢方去年6月20日搜索桃院，也引發法界熱議。

事後蔡開庭時稱，未與同仁說過曾的行為不檢，也多次道歉，並請律師談和解，金額高達140萬，但是仍然破局，蔡政佑也在2度開庭時表達歉意。

曾女則批，被邱瑞祥欺騙，不知道誰是犯人，自己只能在被監視的環境中自救。曾反問審判長「我們都是法官，審判長您也是，名譽對1個法官而言有多重要。」曾也質疑蔡政佑，有沒有想過以前審理妨害秘密案件實的被告，以後還能審理妨害秘密案件嗎？

(中時 )