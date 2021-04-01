王傳一、方語昕出席緯來電影台《我叫梁山伯》首映茶敘。（吳松翰攝）

王傳一、方語昕、侯彥西與導演朱峰出席緯來電影台《我叫梁山伯》首映茶敘。（吳松翰攝）

王傳一、方語昕、侯彥西、李沐主演的緯來電影台全新自製電影《我叫梁山伯》將於4／4晚間9點全台首播，方語昕1日在記者會上透露這是她跟「偶像」的螢幕初吻，她從國中就視王傳一為偶像，覺得他人帥且演技又好，完全就是她的理想情人，知道兩人要演情侶時超開心，「但一開始定裝時都不敢正眼看他，連說話都不敢，等殺青後才表達我對一哥的欣賞」。王傳一則笑著建議她，以後不要一開始就說「我是看著你的戲長大的」，因為很少偶像聽到這種話會開心。

王傳一覺得《我叫梁山伯》是喜劇，一定要讓2歲9個月的女兒也看看，不過他與方語昕劇中有導演臨時加的吻戲及下跪求婚戲，不擔心女兒看到覺得奇怪嗎？他笑說，女兒之前看到重播的《美味滿閣》中他吻魏蔓的畫面，就曾問媽媽：「爸爸在親另一個姊姊！他在跟誰啾咪？」對此，他說：「我覺得這要習慣啊！」

他說女兒現在是天生諧星，會做很多可愛的動作，不過他因最近趕拍三立華劇《三隻小豬的逆襲》，又要錄主持的節目，都住在台北的公司，沒時間回新竹家，受訪時忍不住表示「我非常想她」，「我已經11天又12個小時06分沒看到女兒了！都只能跟她視訊」，女兒一早都會咬著奶嘴傳訊息跟他說「爸爸，歐嗨喲，我起床了」，他也只有時間有機會聽到女兒的聲音，其他時間因為專心工作大多不會把手機放身邊，他一度心酸地說：「可能頭髮又長長了。」由於女兒現在已經會按手機，前幾天他手機接連來電、震動好幾次，都被他按掉，他一度以為家裡有什麼急事，後來老婆才說：「是女兒要找你，她打了三通line要跟你視訊。」

是否有生第二胎的計畫？他說看緣分，沒有刻意計畫要第二胎老婆也不排斥，雖然人家都說一兒一女湊成「好字」，但他反而覺女生不錯，不過生兒子也沒有不好，一切順其自然。他也坦言當爸爸後，更會隨時注意自己的安全，去年還在強烈強烈慫恿下，把重機賣掉，因為老婆總是擔心他騎車「肉包鐵」，之前愛潛水，但太太每次看到潛水意外新聞就都會唸「不要再潛水了」，在在讓他覺得自己現在做一些事要顧慮的已經不只是一個人，「背後是一個家庭」，所以就盡量不要讓家人擔心，拍戲保險也是保到最高級別，以前拍戲高危險動作都會堅持要敬業自己上，現在有危險動作戲，如果有替身就讓替身來，「以前什麼都可以，現在多了很多層顧慮」，結婚生女後變得比較怕死嗎？「怕很多！」

他說，導演一直不希望他拍《我叫梁山伯》時有王傳一的影子在裡面，「不要帥氣、偶像pose，要回到梁山伯的角色」，也算開啟他另外一個喜劇戲路。至於吻戲，本來劇本沒有，是導演現場加，他笑說自己一口答應，結果跟方語昕的吻戲是「自轉360」度讓鏡頭拍，要配合攝影師和機器，邊吻還要自己調位置邊小聲跟女生及攝影師溝通，且眼睛又要閉起來假裝很投入，真的不太容易。

他劇中有場向方語昕求婚的戲，導演要求雙膝直直跪下，眾人替王傳一的膝蓋擔心，他則打趣說：「膝蓋該半脫臼了，本來不需要護膝，但導演說要很用力的那種跪法，所以還是有保護措施，工作人員也貼心」；一旁的方語昕見狀也說：「他跪下時，地板摳一聲，超大聲，我有被嚇到」。現實生活對老婆求婚也走直球路線，王傳一說：「我當時在大陸拍戲，騰出三天回來，一下飛機就先去挑了一個鑽石戒指，一回到家就問岳父在哪，當著準岳父岳母面前下跪跟老婆求婚，沒有設計什麼哏，直接說嫁給我吧！」

(中時 )