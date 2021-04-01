俯瞰中正河濱花海，有心心相連的圖騰

【旅遊經 編輯部報導】

春節期間古亭河濱公園紫色花海受到許多民眾青睞，引起眾多民眾前往打卡，河濱除了休閒運動外，也適合單車旅遊，上周末(3/28)台北市市長柯文哲就帶領大家河濱騎自行車，暢遊北市木柵動物園至大稻埕碼頭的河岸風光，並在個人Instagram搶先曝光了中正河濱花海美景。北市水利處表示，中正河濱花海盛放中，現在近8萬7千株草花，花況正好，北市中正河濱公園，適合清明連假期間欣賞這一片童趣花海，中正河濱花海最佳觀賞期即日起至5月底止！

市長已搶先曝光中正河濱花海美景

中正河濱8萬株童趣花海盛放

中正河濱花海花期適逢兒童節，花海旁新建的兒童遊戲場也如火如荼地趕工中，預計今年初夏便能開放給大、小朋友同樂，而花海便以奇幻童趣作為意象發想，採用色彩飽和的花卉，加上醒目的巨無霸南瓜裝置藝術，讓這一片花海展現可愛的童趣。

中正河濱8萬株童趣花海盛開

情人菊

中正河濱8萬株童趣花海盛開_四季秋海棠

矮牽牛

中正河濱花海佔地2,425平方公尺(約5.7座標準籃球場) ，以紅色、粉色的四季秋海棠為主角，金黃的情人菊、孔雀草及紫花矮牽牛點綴，從上空俯瞰更可發現心心相連的美麗圖騰，非常適合在這春暖花開的連假期間，乘著自行車、迎著微風前來拍照打卡!

中正河濱花海從馬場疏散門進入，步行1.1公里，約15分鐘即可抵達中正河濱花海地點，另外，也推薦在河濱自行車租借站-馬場町站租借單車，從中正花海騎單車約10分鐘(步行約20分鐘)，則可抵達日前轟動一時的古亭河濱紫爆花海，目前古亭花海花況已到尾聲，花期只到4月中旬。

提醒民眾賞花之際，請留意腳步，並發揮公德心，千萬不要為了搶拍美照而採摘、踐踏花朵，也由於正值防疫期間，也請適當保持社交距離。

※.中正河濱公園花海交通資訊──

公車──可搭乘5、214、214直達車、227、241、242、243、248、262、262區間車、297、304承德、304重慶、624、624綠野香坡、670至「重慶南路三段(中正橋)」站下車，右轉進「詔安街」步行約5分鐘，見「詔安街38巷」左轉，越過巷底「詔安陸橋」後進入中正河濱公園，網球場後方、靠河岸側綠地即為中正河濱花海。

搭乘20、250、中山幹線、棕22至「青年公園(馬場町)」站下車，自「青年路」底「馬場町疏散門」進入河濱公園後左轉；或從「青年公園(正門)」下車，可搭乘「騰雲陸橋」電梯進入河濱公園，往「中正橋」方向步行約15分鐘，河岸側綠地可見中正河濱花海。

捷運──松山新店線「臺電大樓站」5號出口出站後左轉，沿「師大路」步行約5分鐘，穿過中油加油站旁人行地下道至「客家文化主題公園」，可從一旁「跨堤自行車道觀景平臺」進入古亭河濱公園，走下跨堤自行車道觀景平臺後右轉，往中正橋方向步行，穿過中正橋下方施工區域後，繼續往馬場町紀念公園方向前行即可見中正河濱花海。

開車──請至新店溪右岸馬場町紀念公園堤外停車場。

自行車──河濱自行車租借站：馬場町站、景福站Youbike：古亭國中站、螢橋國小站、牯嶺公園站、紀州庵站、國興青年路口站

圖片：台北市水利處提供

(中時新聞網)