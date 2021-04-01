《戰艦世界》X《哥吉拉大戰金剛》合作影片

影迷及怪獸迷有福了！繼華納兄弟和傳奇影業發行的動作冒險大作《哥吉拉大戰金剛》上週在台上映後，戰遊網 (Wargaming.net) 今天正式宣佈，將攜手傳奇影業 (Legendary Entertainment) 及東寶 (Toho Co，Ltd.) 於五月下旬展開獨家跨界合作，哥吉拉與金剛的世紀對決將於《戰艦世界》（World of Warships）與《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends）再次登場！

這次跨界重量級合作中，哥吉拉與金剛將化身為指揮官，領軍各自代表的戰艦，於海上再次上演史詩對決。藍色系的《哥吉拉戰隊》將由41,217噸重的日本天成號主力艦代表。橘色系的《金剛戰隊》將由37,484噸重的美國北卡羅來納州號戰艦代表。兩支戰隊都將有個別的電影主題迷彩、紀念性旗幟與補丁，不論是哥吉拉派或金剛派，玩家都能挑選支持的怪獸代表。

家用主機方面，選擇《哥吉拉戰隊》的《戰艦世界：傳奇》玩家將以獨特的Heat Ray戰艦出戰，而《金剛戰隊》將以Primal戰艦出戰。組合包裡也包含哥吉拉或金剛指揮官、主題迷彩、紀念性旗幟與補丁。

《戰艦世界》資深發行製作人Aleksandr Nikolaev表示：「自從金剛與哥吉拉於近60年前在日本大銀幕上進行首次對決開始，史詩級怪獸對決就已吸引全世界數百萬人的目光，顛覆大家的想像力。《戰艦世界》不斷在尋找、研發並推出讓玩家耳目一新的內容，也很高興能分享此次《哥吉拉大戰金剛》重量級合作內容給玩家。」

《傳奇影業》互動媒體總監 Sam Rappaport表示：「對於如何讓影迷們可以實現參與兩個巨獸之間的王者對決，Wargaming可說是最完美的合作夥伴。透過這次合作，影迷們能藉由加入哥吉拉戰隊與金剛戰隊來體驗電影的巨大規模。」

《戰艦世界：傳奇》X《哥吉拉大戰金剛》合作影片

(科技)