因應清明節連假可能出現大量車流，警方規畫相關替代道路。(警方提供／林欣儀台中傳真)

清明節連續假期從4月2日展開，預估將有大量返鄉、遊憩人車，為維持道路交通順暢，台中市警局烏日分局特別公布疏導措施，並將透過「行車流暢中心」隨時監控重要路口車況，針對高鐵台鐵站區、東海商圈周邊及台74線、台1線等重要道路加強疏導。

警方表示，經由分析發現，許多民眾從台74線中彰快速道路台中高鐵匝道進入高鐵站區，也使得連假前後台74線匝道口都會出現壅塞回堵情況，連帶使得高鐵路3段、高鐵東路、 高鐵五路車流堵塞，為此，警方特別祭出接送客分流措施。

警方表示，高鐵站2樓為送客專區、只開放送親友到車站搭車的車輛臨停，而站區1樓則規畫為載客專用，採「人等車」方式，禁止車輛臨停等候旅客，若前往載親友的車輛提前抵達，可先暫停在高鐵特約停車場，有30分鐘免費優惠。

此外，警方也在高鐵台中站1、2樓建置「違規停車偵測執法設備」，將利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車或上下客、攬客等違規，並進行智慧影像分析、自動擷取違規影像依法逕行舉發，另也針對1樓計程車排班區全時錄影、防止違規攬客情況。

警方強調，連假期間高鐵台中站易出現壅塞，建議車輛改道，其中，南投往高鐵站者可從中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段、彰化地區車輛可走王田交流道經中山路進出高鐵站，台中市區民眾則可走台74線或建國路、學田路、中山路進出車站，呼籲用路人注意。

(中時 )