投入社工領域12年，家住高雄的屏東家扶資深社工師劉怡婷，每日高屏來回60公里、風雨無阻，因為總穿著一件紅色外套騎車穿梭屏東村里，從事兒少保護服務，被友人戲稱紅衣女飆仔，今年獲得衛福部績優社工獎殊榮。

根據屏東縣政府統計，屏縣公私部門服務兒童、少年、婦女、老人、身心障礙者等專職社工人數共有854名，相較2019年765名，成長11％，顯見社工專業在現今社會日趨重要。

劉怡婷從眾多優秀社工中脫穎而出，談起令她印象深刻服務過程，她說，曾幫助一位在犯罪家庭長大的孩子，孩子到寄養家庭時，常常拿刀威脅寄養爸媽，讓她總會在夜間接到求救電話，就必須從高雄奔馳到屏東處理雙方衝突。

透過5年耐心陪伴，以溫柔及堅定慢慢陪伴對方成長，這孩子最終也感受到社工不離不棄，因此願意改變，目前穩定就學，並朝自立方向前進。

另有一戶兒保家庭，原生父母雙雙入獄，孩子1歲多即遭安置，為幫助獄中父母對未來有希望，劉怡婷定期與監獄父母聯繫，每月透過書信分享孩子成長喜悅，使得憤世嫉俗、防衛心極重的母親敞開心房，並下定決心為孩子改變。

劉怡婷笑說，社工是個「自肥」的工作，工作壓力、緊張、為個案焦慮，不知不覺身體吃進這些情緒，體重再也回不去了；但其實社工是個助人的專業工作者，在助人過程中，默默也讓自己家庭的狀況越來越好，且從受助者的回饋得到力量，讓她持續堅持從事兒保社工。

(中時 )