秒飛至泰國

【旅遊經 洪書瑱報導】

桃園於今(4/1)起舉辦為期一個月的「2021年桃園的泰美食光」系列活動，主辦單位桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連表示，這是協會成立以來第一次承辦這種含跨多種產業領域的美食節系列活動，並由十餘個商家熱情參與共襄盛舉，包括：泰香泰式料理、詠順小吃店、泰廚泰式料理、泰享吃、好吃泰式料理、莎娃迪泰式料理、Tlai大佬泰式廚房、桃園喜來登酒店，以及佶洋貿易股份有限公司、Vorfur 臥佛牌等，活動期間店家主動釋出優惠，邀請民眾至桃園品嚐感受深具泰國風味的各式美味菜色與特色商品。

桃園市大家長市長鄭文燦表示，桃園市一個擁有親切厚實的族群包容性，除客家、原住民、閩南聚落與眷村等，近年也成為移工引入的主要縣市，多元族群的精髓，都在此匯聚，其中桃園龍崗一帶由於特殊的歷史文化背景，這裡有著昔日來自雲南與泰緬邊境的孤軍眷屬，使當地成為全臺滇緬泰美食最大集散地之一，加上近來桃園移工數量為全國之冠，桃園後站也蓬勃發展出具東南亞風味的餐廳及商店，其中泰式餐廳不在少數。因此他希望能藉由舉辦這類的美食節活動，同步推廣宣傳桃園多元文化之觀光意象，創造話題，提昇產業經濟。

泰美食光將於桃園喜來登一樓舉辦相關系列活動，包括：4/1-4/30舉辦泰國傳統服飾體驗；活動期間於假日(六、日)將有展售活動；4/2-4/4舉辦泰國情DIY活動，民眾於活動期間亦可至餐廳感受一場美食饗宴！此外，這次在泰國經貿辦事處的大力支持下，還邀請到泰國大使御用廚師Mrs. Samrong擔任客座主廚，以及擔任4/2-4/4在桃園喜來登酒店舉行的廚藝DIY教室導師；以及在泰國觀光局的鼎力協助，借出大量特色文物展示品及傳統服飾以及活動禮品，給民眾體驗、抽獎，

目的就是希望透過美食交流、特色文物的陳列展示、展演互動等，讓更多喜愛泰國美食、文化的民眾或是因疫情無法返鄉團聚的新住民及移工們，不用出國就能在桃園感受到濃濃的泰國風情之美。

桃園的泰美食光-美食節系列活動海報

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圖片：桃園市政府提供

(中時新聞網)