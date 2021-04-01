【旅遊經 編輯部報導】

兒童、清明連假即將到來，桃園市府邀請民眾至桃園遊玩，不僅可以前往全新「手信霧隱城」，還可順遊龍潭觀光大池。此外，喜愛賞花的民眾，還不可錯過季節限定造5.9公頃的海底花卉樂園──「桃園彩色海芋季」，除此之外，還可到竹圍漁港大啖海鮮、巧虎夢想樂園、卡司．蒂菈樂園等處，計劃一場值得回味的親子時光。

桃園彩色海芋季

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活動展場以6萬株彩色海芋、2萬株香水百合，打造以「海洋奇芋記」為主題的裝置藝術，並結合周邊農場，推出期間限定的香草茶食DIY、大自然布書體驗、溪邊撿鴨蛋等農事體驗。

彩色海芋季(導覽網)

地址：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口開放時間：2021/03/27~2021/04/11，每日09:00~17:00門票：免費

竹圍漁港

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竹圍漁港是北桃園具休閒功能的觀光漁港，北邊入口，建有一座彩虹橋，採用紐爾遜鋼拱橋建造，是竹圍漁港的一大地標，入夜後更顯浪漫。到了竹圍漁港，免不了當然要大啖海鮮美食！由海港直送的海鮮餐廳多半集中在堤防南岸的海產街。另外，一旁還有有漁會設立的漁產直銷中心，各式魚類應有盡有，而且價格也頗為實在，愛海鮮且內行遊客必報到。

竹圍漁港

地址：桃園市大園區沙崙里1鄰漁港路451巷25號開放時間：港口全天開放，漁貨買賣約08:00~18:00門票：免費

巧虎夢想樂園

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小朋友們最愛的卡通巧虎也有樂園了，巧虎夢想樂園共規畫成五大區，有琪琪夢想體驗城、巧虎繽紛大球池、妙妙未來實驗室、海洋世界舞台和桃樂比互動遊戲區等，讓小朋友既能暢玩，也兼具教育意義。

巧虎夢想樂園

地址：桃園市中壢區春德路103號1樓電話：03- 273-7220開放時間：3月31日前 週一至週日 10:00 - 17:30 4月1日起 週一至週日 10:00 - 21:30

門票：

【兒童票】1 歲 - 未滿 13 歲：平日 750 元，假日 850 元 【陪同票】滿 13 歲者：不分平假日皆為 150 元

注意事項：

*二位兒童以上同行，如有未滿1歲者，未滿1歲兒童享免費進場優惠，最多僅限一位。*陪同者帶未滿1歲兒童需同時購買兒童票及陪同票 ( 無未滿1歲兒童優惠 )

司．蒂菈樂園

卡司．蒂菈樂園是一座採太陽能發電，將廢熱、雨水回收再利用的綠建築環保觀光工廠。與知名插畫家合作，營造出童趣、奇幻冒險的氛圍。除了可以了解長崎蛋糕的製作過程外，還有好吃又好玩的DIY課程。

卡司˙蒂菈樂園

地址：桃園市蘆竹區大竹北路90-66號電話：03-2551999開放時間：周一休館，09:00-17:00 (15:30為最後入園時間)門票：全票200元，優待票100元優待票規範為1.身高90-140公分內的幼童；2.長輩65歲以上；3.領有身心障礙者手冊者及陪同者。

龍潭「手信霧隱城」

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手信坊從3月27日起試營運，在桃園龍潭推出全新觀光工廠～手信霧隱城，以日本的神話傳說故事為主題，日本江戶時代為背景，在室內一千多坪和戶外三百多坪的環境中，重塑神秘的霧隱城和江戶老街城下町。以日本武將頭盔鎧甲為迎賓城門、360°環形LED屏幕劇場、萬花筒坡道意象設計、魔法菓子寶箱及天狗仙人等創意裝置藝術，為遊客帶來視覺上的震撼。戶外空間則規劃精緻的日式庭園，遊客可以在此盡情拍照、打卡。

手信霧隱城

地址：桃園市龍潭區民豐一街99號電話：03-4700598開放時間：08:00~20:00 (最晚進場時間為19:00)門票：定價250元，試營運期間優惠票價150元，可全額抵消費以上營運時間及票價如有變動，以官方網站公告為準。

龍潭觀光大池

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龍潭湖又名龍潭觀光大池，是桃園龍潭最著名的地標，原本為灌溉功能的池塘，因在湖中小島興建了氣宇非凡的「南天宮」，讓整體景觀變得十分優雅，加上龍潭觀光吊橋的襯托，成為吸引遊客的重要遊憩區。觀光大池的湖濱公園、九曲式忠義橋，都相當有特色，尤其夜晚燈光的烘托下，更加顯得美麗，是許多情侶們喜愛的約會地點。

龍潭大池吊橋照片(觀光導覽網提供)

地址：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號開放時間：全年無休門票：免費

小人國

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亞洲第一座以迷你微縮建築模型為主題的遊樂園，擁有上百座的世界知名景觀建築，專為親子同樂而設計，從小人國環球號小火車、快速穿梭黑暗之中的雲霄飛車，到充滿浪漫風情的旋轉木馬，多項遊樂設施滿足大小朋友愛玩樂的心！目前推優惠，全民優惠＄499，「憑桃園市民卡」入園，門票再省100元！

小人國

地址：桃園市龍潭區高原里高原路891號電話：03-4717211平日營業時間：09：00~16：30，假日營業時間：09：30~17：00。門票：2021/04/02～04/05未滿6歲免費入園；全民優惠價499元，憑桃園市民卡再省100，＄399元！

圖片：桃園市政府提供

(中時新聞網)