每天時間有限，總是不希望花太多時間在社群平台上流連忘返嗎？Facebook 今（1）日宣布推出全新的動態消息管理工具，協助用戶在公開貼文中管理允許留言的對象，讓用戶對在動態消息分享的內容擁有更多掌控權。也能讓你決定要優先查看哪些特定好友的消息，讓你做時間的主人，在社群上擁有更多主動權！

Facebook提供的新管理功能，將可提供用戶從功能表中選擇適當可留言的對象，包含公開給所有用戶或朋友留言，甚至僅開放給貼文中標註的朋友及粉絲專頁，自行設定在特定公開貼文留言的對象。公眾人物、創作者或粉絲專頁也能選擇限制在公開貼文留言的對象，透過更有意義的對話，與社群成員交流互動。

Facebook提供的新管理功能，將可提供用戶從功能表中選擇適當可留言的對象。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

【透過「最愛」與「最新動態」管理動態消息內容】

Facebook 推出「最愛」功能，用戶可自行設定清單選擇最多 30 個朋友及粉絲專頁，他們的貼文將優先顯示在動態消息上，更可透過功能表中的「最愛」，單獨瀏覽這些內容。

Facebook 推出「最愛」與「最新動態」新功能，協助用戶輕鬆掌控動態消息的內容。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

同時，Facebook 推出「最新動態」功能，讓用戶的動態消息依照貼文時間顯示內容，無論透過電腦版或手機板，用戶都可在全新功能表中找到「最新動態」與「最愛」功能。Android 用戶可透過功能表中找到捷徑，Facebook 將於未來幾周內於 iOS 平台推出。

【瞭解動態消息顯示「為你推薦」貼文的原因】

Facebook 持續協助用戶探索最新的個人化內容，因此動態消息上出現「為你推薦」的貼文，這些是用戶可能感興趣但尚未追蹤的帳號所分享的內容。Facebook 訂定明確的準則，並依照貼文互動、相關主題及地點等因素，為用戶建議不同的貼文。

Facebook 持續透過「為什麼我會看到這則貼文」的功能，讓用戶理解動態消息每則貼文顯示的背景資訊，可能是因用戶追蹤粉絲專頁或加入社團，也可進一步了解 Facebook「為你推薦」貼文的原因，藉此獲得更多資訊。

Facebook指出，影響動態消息「為你推薦」的原因有很多，例如（1）相關互動：這是某則貼文被推薦給特定用戶的原因之一，是因為與這則貼文互動的其他用戶，近期也曾與特定用戶在相同的社團、粉絲專頁與貼文中互動。（2）相關主題：如果用戶最近在 Facebook 上參與某主題的互動，Facebook 可能會推薦與該主題相關的貼文。舉例來說，如果用戶近期對某籃球粉絲專頁的貼文按讚或留言，Facebook 可能推薦其他籃球相關貼文。（3）地點：Facebook 可能會根據用戶的地點以及附近用戶與 Facebook 互動的內容，顯示建議貼文。

若要更新動態消息的顯示內容以及分享內容至動態消息的方式，使用者可以瀏覽應用程式內部的動態消息偏好設定和隱私設定。Facebook 持續提供更多方式讓用戶可以更輕鬆地管理動態消息，並提供更多背景資訊。

(科技)