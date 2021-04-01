拜登政府週三推出了一項1740億美元的計劃，以刺激電動汽車的開發和採用，其中包括用於工廠重整和增加國內材料供應的資金，對電動汽車購買者的稅收優惠，以及為基礎設施充電的補助和獎勵計劃。

但是要成功地擴展電動汽車基礎設施，需要的不僅僅是政府的支持。尚無足夠的EV駕駛員來使之成為可行的業務，而建立充電器網路要比聽起來複雜得多。它需要公私合作夥伴關係的混合，其中可能涉及地方市政當局，企業和公用事業公司，以及汽車製造商和新興的EV充電公司集團。這並不像在每個角落都擁有加油站那樣簡單。

汽車和工業領域的常務董事兼全球聯席主管馬克·韋克菲爾德（Mark Wakefield）說：「隨著電動汽車越來越成為人們的主要交通工具，當然，這不等於我們要用充電站取代加油站，僅此而已。」

AlixPartners估計，建立一個全球充電網路將需要3000億美元，以適應到2030年電動汽車的預期成長，其中僅在美國就包括500億美元。EV充電器的成本因充電器的「級別」而異。級別越高，充電越快，安裝成本也就越高。

韋克菲爾德說：「對任何人來說，這都是一大開銷。」 一些汽車製造商承諾：「這些非常，非常昂貴，尤其是這些快速充電器。」，它們將僅用10分鐘即可為即將到來的EV充電，大約需要80％。相比之下，包括家用電源插座在內的低級充電器要花費幾個小時。根據AlixPartners的數據，三級充電器的平均安裝成本為120,00至260,000美元。「這些都不便宜。」

但是對網路的需求還不存在。根據能源部的數據，插電式汽車（包括電動汽車和具有傳統發動機的混合動力汽車）僅佔2019年國內售出的1700萬輛新汽車中的約2％。但是許多人認為現在是汽油車終結的開始。

電動汽車充電公司EVgo的商務長喬納森·萊維（Jonathan Levy）說：「不再是是否要解決的問題，也不再是何時才能解決的問題，現在的問題是速度有多快？因為我們知道汽車製造商已經將資金投入到了整車中。」

雖然通用汽車和福斯汽車等汽車製造商正在大力投資以提高性能和降低電動汽車的價格以趕上特斯拉，但他們對建立，擁有和運營自己的充電網路的興趣卻不高。因為收益率和維持這些充電網路所付出的努力不成比例。特斯拉是該行業的早期領導者，它在必要時建立了自己的充電網路，並在一定程度上幫助銷售了自己的汽車。

大多數汽車製造商正在與第三方公司合作提供充電站。他們的策略，加上華爾街對電動汽車的熱情，帶動了投資者對ChargePoint和EVgo等充電公司的需求。ChargePoint於三月份透過與一家特殊目的收購公司或SPAC進行反向合併而公開上市。EVgo計劃在第二季度做同樣的事情。

根據能源部的數據，美國大約有41,400個EV充電站。快速充電器不到5,000。根據GasBuddy的數據，相比之下，美國有超過136,400個加油站。

(中時新聞網)