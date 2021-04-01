由網易遊戲製作、龍邑遊戲代理的開放世界·末日生存手遊《明日之後》與高人氣動畫《進擊的巨人》的首次聯動將於今日（2021年4月1日）3：00正式開始，並在4月15日3:00結束！不僅有聯動特別玩法登場，更有立體機動裝置等超過90種高還原度的聯動道具。同時，明日之後Facebook粉絲團多個獎勵豐厚的福利活動開催中。千萬不要錯過！

全球下載量近2億的《明日之後》打造了一個危機四伏的開放世界，擁有真實的四季變化、兇猛的感染者以及惡劣的生存環境。玩家需要借助一切可利用的資源，攜手其他倖存者，努力生存下去！憑藉對末日的生動演繹，《明日之後》被評選為 Google Play 2019 最具競爭力的手遊！

【盔甲巨人進擊營地，副本挑戰一觸即發】

在聯動副本中，營地附近出現了新的BOSS——盔甲巨人，它通過嘶吼的方式集結感染者入侵營地。玩家需要組成四人小隊，抵擋它們的入侵，並在20分鐘內擊敗boss，保護好市中心的物資箱。

感染者分批次向營地進攻，玩家需要一波一波地清理；隨著感染者大量增加，玩家不得不且戰且退，退到市中心並關閉圍門；但盔甲巨人衝刺而來，用強大的力量突破防禦，市中心決戰開始！請注意，盔甲巨人擁有破甲機制，因此玩家需要用榴彈砲或火箭筒攻擊，以破除它的防禦狀態，並進行持續輸出，擊敗boss贏得勝利！

需要注意的是，玩家死亡時會有復活時間，時間到了會在預定復活點進行復活，一旦小隊的四名玩家在復活時間內全部陣亡則挑戰失敗。此外，玩家每天能夠進行多次挑戰，挑戰會按照不同的難度區間進行匹配和排行（但每日僅限領取一次通關獎勵）。激動人心的副本挑戰一觸即發，請您儘快召集夥伴參加！

【超過90種聯動道具登場，豐富末日生存體驗】

除了緊張刺激的聯動玩法，更有超過90種《進擊的巨人》系列聯動道具豐富末日體驗！在外觀上，除了艾連、米卡莎、里維、希絲特莉亞‧雷斯的時裝，還可以選擇進擊的巨人聯動主題的原創時裝、連帽衛衣痛衫、短袖T恤。同時，明日之後為玩家最好的夥伴——狗狗，也準備了3套進擊的巨人聯動主題寵物服裝。

此外，載具外觀、武器外觀、無人機外觀等也會讓玩家的末日生存裝備煥然一新；而《進擊的巨人》中的人類軍隊武器“立體機動裝置”將帶來全新的空中戰鬥體驗；更有主題椅子、床、地毯、桌子、壁紙幫您裝飾家園……如果想體驗更多《進擊的巨人》與末日世界的碰撞，請到遊戲中一睹為快！

【官方Facebook福利放送】

《明日之後》官方Facebook的聯動限定福利活動開催中

＜活動時間＞

4/1~4/7

＜參與方法＞

留言標記兩位FB好友，並公開分享貼文

＜獎品＞

MYCARD點卡1490點

除此之外，向官方粉絲團私訊密語，還可領取聯動限定道具！

請務必前往《明日之後》官方Facebook參加吧！

https://www.facebook.com/LifeAfter.zh/

《明日之後》X《進擊的巨人》首次聯動即刻開啟，請速度集結，為保衛人類家園而戰！

(科技)