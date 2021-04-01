桃園市張姓男子駕車疑似精神狀況不佳，於中華、永豐路口數度追撞白色轎車後，又在中華、富裕街口追撞另台白色休旅車。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市張姓男子駕車疑似精神狀況不佳，於中華、永豐路口數度追撞白色轎車後，又在中華、富裕街口追撞另台白色休旅車。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市張姓男子駕車疑似精神狀況不佳，於中華、永豐路口數度追撞白色轎車後，又在中華、富裕街口追撞另台白色休旅車，還當場翻覆撞上分隔島，警方表示，詳細肇事原因仍需調查。

事故中僅張男受傷，當事人經酒測值皆為零，相關肇事及賠償責任，警方後續將持續調查釐清。不過因為撞到四腳朝天，連路樹都撞倒，不少路過民眾也感到訝異。

(中時 )