桃園男子疑精神不佳 連撞2車還撞上分隔島 17:232021/04/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市張姓男子駕車疑似精神狀況不佳，於中華、永豐路口數度追撞白色轎車後，又在中華、富裕街口追撞另台白色休旅車。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市張姓男子駕車疑似精神狀況不佳，於中華、永豐路口數度追撞白色轎車後，又在中華、富裕街口追撞另台白色休旅車。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市張姓男子駕車疑似精神狀況不佳，於中華、永豐路口數度追撞白色轎車後，又在中華、富裕街口追撞另台白色休旅車。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市張姓男子駕車疑似精神狀況不佳，於中華、永豐路口數度追撞白色轎車後，又在中華、富裕街口追撞另台白色休旅車，還當場翻覆撞上分隔島，警方表示，詳細肇事原因仍需調查。 事故中僅張男受傷，當事人經酒測值皆為零，相關肇事及賠償責任，警方後續將持續調查釐清。不過因為撞到四腳朝天，連路樹都撞倒，不少路過民眾也感到訝異。 岡山男子開車恍神撞斷消防栓 水公司將求償 島風行旅開播 介紹恆春半島 (中時 ) #撞上 #分隔島 #中華 #追撞 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女模遭口塞檳榔拍裸照 軟禁24小時靠尿遁逃出 14:322021/04/01 社會 偷拍小情侶公園涼亭內激情壞壞 狗仔父女檔遭起訴 13:092021/04/01 社會 清明連假明開始 首波車潮今下半天湧現 06:002021/04/01 生活 疫情影響廣播夯 旅行社跟風「島風行旅」開播介紹恆春半島 15:182021/04/01 寶島 全球第一團泡泡旅遊潛水樂 04:102021/04/01 時尚消費 甄莉覺得帛琉泡泡團太貴 撞爛250萬豪車曝申請國賠 14:082021/04/01 娛樂 三重永安里長積極維護環境 髒亂地變身美麗公園 15:112021/04/01 寶島 海科館主題館 兒童連假免門票 04:102021/04/01 地方新聞 因應清明連假旅客人潮 高鐵加開2南下列車 10:172021/04/01 生活 4年前酒駕險墜愛河 謎路人主唱小賀同地點成浮屍 08:022021/04/01 娛樂 清明連假掃墓車潮將湧現 中和警加強管制疏導 13:172021/04/01 社會 社會熱門新聞 卡奴調查官搞丟千萬安毒 家中搜出爆量精品 奢華照全曝光 - 社會 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 【角頭槍殺】高衩旗袍妹排排站超吸睛 座位圖曝大哥輩分 - 社會 【角頭槍殺」台南角頭「建文」出殯 250輛黑頭車加5000名兄弟送行 - 社會 【角頭槍殺】弘仁會撂300人參加「建文」公祭 北市警攔車大清查 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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