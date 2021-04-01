歷經中天關台、空頻近4個月，NCC昨拍板由華視進駐52台。中廣董事長趙少康則痛批獨立機構根本不獨立，通通可以廢掉。他表示，此是連華視總經理也說看報紙才知道，因為根本不是華視的意思，都是上層交代NCC做的。對此，入口網站《Yahoo奇摩》就對「NCC准華視遞補52台申請案，你認為適不適當？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有多達92.9%的網友認為「不適當，審核標準恐有疑慮」。

華視進駐52台爭議越燒越大，趙少康今受訪時質疑，他早就講過NCC、公廣集團都可以廢除，這兩個可以廢除的機關居然搞了52台，且公廣集團愈搞愈大，搞到無所不包，包含廣播、電視都包在裡面，而公廣集團用人當然跟政府有關係，趙少康批評，民進黨政府搞52台不演了，7位NCC委員昨全票通過給華視。要對中天撤照就撤照，要把華視放到52台就放，這叫黨政軍退出媒體？

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

對於NCC昨拍板由華視進駐52台。入口網站《Yahoo奇摩》1日就對此發起網路投票民調，以「NCC准華視遞補52台申請案，你認為適不適當？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為4月1日至6日，截至1日17時00分為止，共有近7百名網友投票，回答「適當，獨立機關行使職權」有49票、比例佔6.1%，回答「不適當，審核標準恐有疑慮」有643票，佔92.9%。

深感「不適當」的網友認為，「完全按照腳本在走的一場拖棚歹戲？」、「新聞自由已死」、「明顯是先射箭後畫靶，最後其實就是把頻道空缺轉給自己屬意的電視台。缺乏公開透明的評選標準，等於就是黑箱作業」。

(中時新聞網)