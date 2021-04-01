疫情促使網購農產品業續看旺，農委會副主委陳駿季1日指出，因產品特性及消費習性，疫情前農產品透過網路行銷相當困難，對農民而言，農產品透過網路行銷，更是遙不可及的事，但是2020年爆發疫情後，2020年2月到12月網購農產品的金額達12億元。

也因為網購農產品不再遙不可及，陳駿季指出，清明過後，是鳳梨盛產期，預估產量將是3月份的2至3倍，目前屏東、高雄、台南、嘉義等地的鳳梨都已經進入盛產期。而目前大陸暫停輸入台灣鳳梨，為協助農民有更多的銷售通路，1日特別號召國內40家電商平台舉辦「買鳳梨挺農民」網購活動。

農委會這次推出的網購活動「祭出」只要消費者網購鳳梨，不限金額就可以獲得由農委會回饋、電商平台代送的50元折價券、紅利點數、等值商品或現金折扣，另外還可以登錄發票抽小家電。陳駿季因此預計活動3個月的時間，應可售出3000至5000公噸、上看1萬噸。

陳駿季也同時呼籲電商平台，能夠支持鳳梨的產地價格，以確保農民收益。這次與國內40家電商平台合作，提供不同規格及種類的鳳梨，除了熱門的金鑽鳳梨外，還有土鳳梨、玉蘭花鳳梨、香蜜鳳梨、牛奶鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、百香鳳梨、香水鳳梨及芒果鳳梨等。

(工商 )