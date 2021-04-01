內政部今天說，繼去年底發動兩波預售屋聯合稽查後，3月26日再次在9縣市、26個預售屋建案展開第3波聯合稽查；稽查結果中，業者違規比率最高的，是買賣定型化契約不符規定。

內政部表示，第3波聯合稽查26個建案後發現，買賣契約不符合規定的有16案、代銷業收取預約金或定金單據未指派不動產經紀人簽章有2案、廣告看板未註明代銷業名稱有3案、要求先繳納預約金始提供契約審閱有1案、銷售時未揭露預售屋買賣契約書資訊有1案、樣品屋或銷售中心未取得建築許可或核准使用有13案。

內政部指出，這次稽查發現業者違規比率最高的，是買賣定型化契約不符規定，常見缺失包括交屋保留款低於房地總價5%、水電及瓦斯內管線費用未約定由賣方負擔、保固期間未從交屋日起算、停車位未列明高度及面積、各項面積誤差找補未明確記載等情形。

內政部提醒，依現行規定，業者有限期改正的機會，但在實價登錄新制實施後，業者使用的契約如不符規定，將按戶直接處罰最高新台幣30萬元。因此，業者在研擬契約時，應注意要符合「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定。

內政部說，稽查發現，仍有部分業者在購屋預約單約定有權保留不出售，或不簽訂買賣契約的情形，如註明「本戶售價須經業者同意，如業者不同意，預約單失效，無息退還訂購金」等類似文字。

內政部強調，實價登錄新制實施後，業者使用的購屋預約單如有上述不利消費者的約定，可重罰最高100萬元。新制還規定，預約單禁止轉售第3人，違者可重罰，民眾在購買預約單時應審慎評估，切勿抱持僥倖心態。

內政部說，代銷業收取預約金或定金單據未指派不動產經紀人簽章、廣告內容未註明代銷業名稱，依不動產經紀業管理條例規定，最高可裁罰30萬元。未來委託代銷契約書如未申報備查，依實價登錄新制規定，也可直接裁罰最高15萬元。內政部提醒業者，應善盡法定業務責任，以避免觸法受罰。

內政部表示，實價登錄新制實施後，預售屋交易行為有更嚴謹規範，對於違規行為也加重罰責，呼籲不動產業者應守法自律，勿違規炒作；民眾也不要投機購買預約單期待轉售圖利，否則觸法受罰將得不償失。

內政部說，民眾如有購屋居住需求，應審慎評估合理市場行情、銀行貸款額度及自身財務負擔能力，注意消費風險，切勿受廣告或現場熱銷誤導；簽約時，應詳閱契約內容，並善用內政部版預售屋買賣定型化契約，以避免消費爭議。（編輯：蘇志宗）1100401

(中央社)