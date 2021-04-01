據日本大阪府立大學說法，京都素負盛名的粉色櫻花已於上月26日「滿開」，成為自1200年前有紀錄以來，櫻花最早盛放的一天。今年櫻花比往年提早盛開的現象，為氣候變遷所致。

路透社報導，彙整這些世紀櫻花滿開紀錄資料的大阪府立大學環境科學教授青野靖之表示，今年櫻花比往年提早盛開，為氣候變遷所致。

根據世界氣象組織（World MeteorologicalOrganization）彙整、今年1月公布的國際資料，去年全球氣溫堪稱有史以來數一數二高溫，可與2016年匹敵，並列有史以來最熱的年份。

青野透過視訊會議軟體Zoom接受路透社訪問時指出：「隨著氣溫攀升，開花也提早了。」

大阪府立大學蒐集的紀錄包括日本古都京都御所的宮廷文件，以及中世紀的紀事。

由於日本全國各地陸續解除遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的全國緊急事態，許多民眾上週末大批湧入熱門賞櫻景點，不過人數仍較往年要少。

如今京都雖已非日本首都，卻依舊象徵著日本文化和儀態，長久以來以歷史悠久的寺廟和花開聞名遐邇。櫻花盛開一直是用來觀察長期平均氣溫變化的珍貴工具。

科學家經常將櫻花等植物的花期提早報到視為全球暖化指標。京都的櫻花花期觀察紀錄，堪稱世上任何一個地方對於生物生命週期最悠久的年度紀錄之一。

(中央社)