兒童節將至，兒童玩具本是應施檢驗項目，而誤食恐夾破腸子的巴克球也在其中，消基會、標檢局抽驗市售磁性玩具15件，卻仍有10件品質不合格，巴克球占6件，標檢局將持續稽查。

消基會今天召開「2/3品質不符標準 磁性玩具暗藏危機」記者會，做出以上公布。

消基會秘書長徐則鈺會中公布，消基會、標檢局於民國109年隨機購買15件磁性玩具，依據CNS 4797「玩具安全（一般要求）」系列國家標準進行「品質項目」檢測，結果有10件不合格，當中有6件是體積過小的巴克球。

徐則鈺說，為何市面上還有巴克球，可能是標檢局於108年10月1日將之列入兒童玩具，成為應施檢驗項目之前就已被廠商進口。

標檢局副局長陳玲慧也說，這些都是在列檢之前就進到國內，標檢局顧慮列檢後是不是還會有巴克球在市面銷售，所以跟消基會合作這次磁性玩具的抽檢，不合格項次仍多，因此將持續加強列檢後的稽查。

陳玲慧說，將加強網路平台的稽查，也發現有的廠商會改關鍵字，標檢局的工作人員還是看得出來，因為這種玩具確實會影響兒童安全；並把握兒童節前的時機，提醒家長買玩具一定要認明有箭頭圖樣的商品檢驗標識，並要用心看使用說明。

她補充，除了磁性玩具，標檢局108年盤點32種兒童（14歲以下）用品需妥適管理，其中包含兒童玩具等14項已先列檢，其他18項也於109年12月底列檢，例如嬰兒床、背帶、浴盆、搖籃等。

萬芳醫院小兒科醫師、消基會醫療委員會委員何文佑說，巴克球做成各種樣子，非常吸引小孩，但一顆顆很小，會塞到耳朵、鼻子，甚至陰道也有，醫師要用工具才勾得出來。

何文佑說，若誤食巴克球，除會沉在胃裡，多顆進到繞來繞去的腸子不同段，會互吸夾住腸子，導致血液不循環、缺氧，腸子會爛破，這是很危險的東西，不應該存在。

標檢局建議，即便沒磁性，單只是直徑小於3.17公分的玩具，都不要給3歲以下幼兒玩；而上述10件不合格商品將根據消保法規定，命業者下架回收改正，逾期沒改善，將處新台幣6萬到150萬元罰鍰。（編輯：張雅淨）1100401

(中央社)