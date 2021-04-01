進入4月份，市場一直關注的通膨數據將會陸續登場。究竟「通貨再膨脹」的預期是否成真，相信本月內會有所揭曉，萬一通膨不及市場預期般高，當前的市況將被逆轉，值得投資者留意。FXTM富拓首席中文分析師楊傲正認為，昨天金價再一次在1676水準觸底反彈，目前已回升至1700水準上方，而技術面顯示，1676-1680區間更形成了關鍵的雙底形態，預示黃金有可能出現初步築底反彈的形勢。黃金的關鍵支撐位在1680美元區間，也就是費波納奇曲線0.618的回檔關鍵支撐區。

楊傲正分析，從日線圖上看，金價如能穩守1676水準，觸底反彈後，將可望再次升向1755-1762區間，再次突破該區間後，金價長線的上漲趨勢有望持續。

黃金擁有「抗通膨」的屬性，這也是2020年金價大幅向上的主因，如接下來通膨數據未能如市場預期大幅攀升，或是不及市場的較高預期，市場對美聯準會縮減量寬和提前升息的幻想將會破滅，而黃金將有望再獲資金青睞。

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(時報資訊)