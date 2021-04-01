20年來彰化縣農會總幹事首度換新，蕭景田、張瀚天與張建豐搭檔出線。（吳敏菁攝）

20年來彰化縣農會三巨頭首度一起更換新面孔，1日召開第19屆新任理、監事會議，並進行改選，一如預期，卸下全國農會理事長蕭景田以15票，獲得全數支持當選理事長，遴聘張建豐擔任總幹事也得到全部同意，張瀚天也在全數認同下，當選常務監事。

20年來彰化縣農會總幹事首度換新，前總幹事廖振賢去年屆齡退休，蕭景田、張瀚天與張建豐搭檔，角逐第19屆彰化縣農會「三巨頭」，過程中度廖振賢一度有意搭檔祕書吳逢源形成另股競爭勢力，但幾乎是迅雷不及掩耳，很快就宣布退選了，讓這次選舉，再度寫下縣農會一團和諧的傳統。

彰化縣農會1日進行第19屆農會理、監事長選舉，蕭景田當選理事長，期許以企業化經營，將農會帶向更新的榮景。（吳敏菁攝）

蕭景田表示，他和張瀚天、張建豐雖然是入主彰化縣農會的新面孔，但是以3人資歷經驗和能力來說，對於農會的運作並不陌生，他擔任過全國農會理事長，現任議員張瀚天，過去也擔任過彰化市農會的理、監事。張建豐則是員林果菜市場的副總經理。

蕭景田表示，期許要帶領彰化縣農會邁向讓人更耳目一新的新榮景，未來也會尊重民主機制，讓理事會的決策、意見等，都有充分發揮的空間，將注入企業經營的理念，讓彰化好山好水、優質的農特產品的行銷更上一層樓。

彰化縣農會1日進行第19屆農會理、監事長選舉，遴聘總幹事，總幹事張建豐表示，未來縣農會將整合彰化縣26鄉鎮農會的資源，一起把彰化縣的農業特色，帶向全國、帶向國際。（吳敏菁攝）

彰化縣農會1日進行第19屆農會理、監事長選舉，議員張瀚天當選常務監事。（吳敏菁攝）

張建豐表示，未來縣農會將整合彰化縣26鄉鎮農會的資源，一起把彰化縣的農業特色，帶向全國、帶向國際；彰化縣農會作為一個事業體，已經是一個老品牌了，老品牌再透過好的行銷，一定能創造更好的獲利，時代在進步，「行銷一定要有撇步」，會向前輩一起請益，和彰化農產品、農民一起打拚。

張瀚天也期許，做好監督責任，引領彰化縣農會衝向另一個高峰。

(中時 )