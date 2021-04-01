白沙屯媽祖沙鹿聯誼會連續第2年自掏腰包，訂製限量白沙屯媽祖安撫奶嘴，4月2日上午9時在苗栗縣通霄鎮「白沙屯媽祖婆網站站本部」免費領取，期盼庇佑更多孩子平安健康長大。（巫靜婷攝）

2021年白沙屯媽祖進香活動報名人數直逼7萬人，創下新高記錄，媽祖婆疼愛小孩人盡皆知，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會連續第2年自掏腰包，訂製限量白沙屯媽祖安撫奶嘴，4月2日上午將免費送給懷孕媽媽及新生兒，期盼媽祖婆大慈大悲能夠庇佑孩子平安健康長大。

白沙屯媽祖限量安撫奶嘴將於4月2日上午9時至11時，在苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖婆網站站本部（白沙屯平交道正對面）發放，民眾憑2019年至2021年孕婦健康手冊領取，認冊不認人可以代領，但每人只能領1個，主辦單位提醒來領取的民眾務必戴口罩並遵守排隊秩序。

白沙屯媽祖安撫奶嘴去年首度放發，民眾反應熱烈，上千個奶嘴很快就發光，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會延續去年的精神，今年仍準備5000個2021年版本的安撫奶嘴，希望與更多小寶貝結緣，在媽祖庇佑下，能夠平安、快樂，順利長大成人。

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬表示，白沙屯媽祖每年徒步至北港進香，400公里的路程，沿途可見信徒發心製作很多結緣品，跟大家結善緣，從許多轉播影片看得出媽祖對小朋友的愛與疼惜，去年白沙屯媽祖沙鹿聯誼會發起訂製安撫奶嘴，讓2歲左右的嬰幼兒能夠得到媽祖加倍賜福。

(中時 )