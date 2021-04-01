台灣步入高齡化社會，國人愈來愈注重養生保健，連帶生技產業發展也日益蓬勃，今年度1111人力銀行所推動的幸福企業票選活動，知名生技大廠五洲製藥以及葡萄王生技也熱情參與，兩間企業同樣貫徹「把員工當家人」理念，從把關員工健康做起。

五洲製藥除了每個月配給自家生產之保健食品給員工，各式的員工福利，也讓員工直呼「揪甘心」；葡萄王生技除了提供員工超音波及癌症檢測的免費豪華健檢，為了鼓勵員工自主運動，還提供萬元獎金，增加吸引力。

葡萄王生技人資課副理賴志宗表示：「我們相信員工的心情，跟工作狀況是好的時候，所有東西都是好的。」而公司員工福利有個重要的指導原則，就是有一套CSR的政策，其中有一個蠻重要的重點就是員工關懷、員工關係這件事情。葡萄王的精神就是以人為本，希望同仁的專業才能及職涯發展，是受到關注的。

賴志宗說，每年的免費健檢，公司還會規劃年度健康活動、講座等活動，以及設有健身房。為了鼓勵員工利用假日自主運動，只要參加就能累積點數換現金，而公司還設立了健康大使、減重比賽、脂肪換現金獎等多項競賽，最高能奪得1萬元獎金。

另一家台灣製藥大廠五洲製藥，每月則會配發保健食品給員工，幫員工補氣色、補健康，考量到外面保健食品價格不斐，五洲製藥大方發配給員工，不但幫員工省下荷包錢，更實實在在把關同仁健康。

會如此體恤員工，其緣由來自五洲製藥的創辦人吳先旺，他當年白手起家打拼事業，對基層員工更能感同身受，因此公司不僅設有免費員工餐廳，讓員工以自助餐方式無限享用餐點，偶有加班，還可享用便當或零嘴充飢；另外考量員工來自四面八方的通勤問題，特闢1座緊鄰餐廳的員工宿舍，提供給有需要的員工，省去舟車勞頓、或花錢租屋的開銷。

葡萄王生技近期釋出各式職缺，計有儲備幹部、工程師、產品規劃以及業務主管等20多個職缺，想要加入生技大廠的你絕對不能錯過；五洲製藥也正在招募新血，有資訊、研究、品管等各式職缺，種類多元。

(中時新聞網)