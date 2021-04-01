紙風車劇團4月4日兒童節當天，將在嘉義縣縣府前廣場演出經典劇碼《雞城故事》。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

紙風車劇團4月4日兒童節當天，將在嘉義縣縣府前廣場演出經典劇碼《雞城故事》。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

紙風車劇團4月4日兒童節當天，將在嘉義縣縣府前廣場演出經典劇碼《雞城故事》。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

紙風車劇團4月4日兒童節當天，將在嘉義縣政府府前廣場演出經典劇碼《雞城故事》，此次演出由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣文化基金會聯合主辦，希望在疫情期間，帶給大家愛與勇氣，嘉義縣長翁章梁邀請親子相揪一起來看戲，讓連假更豐富。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍表示，去年紙風車道具工廠遭祝融，損失嚴重，遭逢火災過後，所有道具布景，全新亮相，這場也是嘉義今年首場，歡迎大、小朋友一起來欣賞。

陳尚雍指出，紙風車劇團十二生肖系列《雞城故事》改編西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」、「西城故事」，希望引發現代兒童對於傳統文化的經驗和興趣，並且從故事中學習勝不驕敗不餒，勝敗的背後，愛與勇氣才是關鍵。故事改編具有創新的精神，有著豐富的音樂及舞蹈，期望能向百老匯看齊，挑戰精緻成熟的兒童版歌舞音樂劇。

翁章梁說，《雞城故事》演出是給嘉縣孩子兒童節的禮物，尤其雞城故事是紙風車知名的音樂歌舞劇，在全台各地演出都造成轟動，讓純真的孩子能近距離感受藝文活動的魅力，期許民眾能在文化與藝術的薰陶之下，為今年兒童節留下一個愉快的回憶。

翁章梁強調，台灣防疫有成，能夠舉辦相關活動，除感謝第一線的防疫人員及國人合作，後疫情時代，嘉義縣更成為國內旅遊首選之地，連假期間，誠摯邀請大家來嘉觀光，並欣賞這齣免費的舞台劇，也提醒大家遵守防疫新生活，請全程配戴口罩，場內同時禁止飲食，做好防疫，相揪看戲。

(中時 )