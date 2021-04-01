全球因疫情驟襲，各企業面對財政壓力，多以縮減人手為首務，裁員、放無薪假或削減薪金，在這波操作下首當其衝受影響的，就是小白領階級。為了在這波疫情起伏中保住飯碗，除了專業技能硬核外，另如溝通、表達、執行等須短兵相接的軟實力，才是面對職場廝殺的隱藏版絕技，而這些軟實力若沒有邏輯力做為基本核心，亦難以成軍。

好在邏輯力並非天生，它是能以有系統、架構的方式來訓練的，美國知名邏輯學教授麥肯納利（D. Q. Mclnerny）認為，合乎邏輯思考的前提，要能有效靈活使用語言溝通技巧，應對到解決問題面。

近來，許多科技大廠紛以「費米推論」做為面試熱門考題，它被喻為是科學界的奧林匹克，為最有效的邏輯思考訓練工具。這是在美國各大商學，很知名的估算方法，美國賓州大學教授泰特洛克（Philip E. Tetlock）引用費米教授（Enrico Fermi）的「費米推論法」(Fermi estimate)，可以在手邊沒有或極少資料的情形下，快速粗略估算數字的能力，甚至許多物理系、工程系與商學院等學院，已將學習費米推論納入課程。

舉例在簡報過程中，面對龐雜內容與數據，常發生被問及數據卻說不出個道理來的窘迫，泰特洛克教授強調，學習將問題「費米化」思考的關鍵，在於強化個人「偵錯」的能力，事後檢測發現，數字準確得令人嘆服。2002諾貝爾獎得主康納曼（Daniel Kahneman）教授也認為，運用費米化思考可以讓我們儘量找到接近真實的數字定錨（anchoring）。

資策會產業情報研究所（MIC）亦導入「費米推論」，將邏輯思考訓練法數位化，助益拓展個人職涯規劃，強化邏輯推論能力，從而提升職場問題解決力及即戰力。對此，1111進修網經理林頌恩表示，身處數位科技、AI世代，面對瞬息萬變的職場，進修新知與運用已是必經歷程，這可從1111人力銀行調查，高達6成2受訪上班族，曾經在工作期間從事進修的數據，得到佐證。導入費米再造邏輯思考已是近來熱門趨勢。

從認識日常生活的常識開始，理解推論身邊很親切的常識，重新認識這些圍繞在生活周遭的常識數據，讓自己不斷學習不斷進步，擁有邏輯推論能力，你就會像武俠小說裡描述的內功高手一樣，不論使用哪一類型的工具技能，你都能夠很自然的展現邏輯推論結果，進而立於職場不敗境地。

(中時新聞網)