今年EX-亞洲劇團成立滿15年，面臨疫情衝擊，劇團推動多元藝文，除持續累積藝術創作能量，更策展展現舞台魅力與視覺設計，規畫「相思寄浮雲舞台陳列展」、「亞洲有藝室Season 4」讓民眾有更多接觸藝文的機會。

EX-亞洲劇團不斷探索多元的劇場語彙、創造新古典表演美學，貫徹延續劇場的哲學思辯，以當代角度詮釋傳統表演的身體程式，多齣製作紛紛入圍重要獎項、受邀國際藝術節參演。今年為歡慶15周年，苗栗縣政府文化觀光局與EX-亞洲劇團共同合辦策畫「雙聯展」，即日起至7月25日止在中興畫廊展出「相思寄浮雲舞台陳列展」，以及即日起至8月29日止中正堂前廳展出「亞洲有藝室Season 4─野島同樂，超嗨「聲」友會」，11日則有「世界樂器體驗工作坊」，讓親子體驗現場打擊樂的樂趣，即起開始報名。

EX-亞洲劇團行政總監林浿安表示，15周年用特別方式慶祝，希望更多人接觸表演藝術，展出《雨季的美麗與哀愁》的舞台原貌實景，展現由舞台設計師房國彥以來自為印度傳統建築與台灣傳統合院建築設計，特點在於建築前的「門埕」，是鄰里間聯絡感情的重要場域，而在演出時成為劇情流動、創造故事的空間，讓民眾在表演舞台體驗幕後穿場、花絮，現場還有演出原音重現，觀眾用聽覺打開想像力重新認識這齣戲。

EX-亞洲劇團慶祝成立15周年，在中興畫廊展出之「相思寄浮雲舞台陳列展」，邀請民眾從不同的面相親近劇場。（何冠嫻攝）

EX-亞洲劇團慶祝成立15周年，在中興畫廊展出之「相思寄浮雲舞台陳列展」，邀請民眾從不同的面相親近劇場。（何冠嫻攝）

亞洲有藝室第4季則邀請三金音樂鬼才柯智豪一同策展，發表全台首展，以漂流到荒島為概念，從最原始的樂器起源，深入淺出帶領民眾了解不同文化所帶來的音樂多樣性，將中正堂售票室活化為展覽空間，並在互動式展間發現音樂的樂趣。

縣府文觀局長林彥甫表示，希望透過這2檔展覽帶領民眾離開觀眾席的視角，從音樂的起源出發，更進到舞台陳設中，從不同的細節中見到劇場的精緻與迷人之處，除重溫舊作，也打開對於聲音、空間，甚而戲劇的想像空間，同時與親友共創回憶，延續劇場「說故事」的精神。

(中時 )