兒童節及清明節連續假期，國道3號名間交流道將於4、5日白天封閉，只能下不能上，用路人要轉往南投或竹山上交流道；熱門景點溪頭線，警方預估會湧入大量遊客，將實施滿場分流，停車場爆滿時，就疏導車輛轉往其他景點。

南投縣警局依往年清明掃墓交通流量，預估易塞車的路段，包括名間鄉濁水公墓員集路、名竹路口；竹山鎮第1公墓大智路口、德山寺公墓、第13公墓及懷恩堂；鹿谷鄉第3公墓、金寶塔外湖產業道路；魚池鄉省道台21線的第12號公墓及9號公墓；集集鎮投139線第2公墓。警方將派員疏導，並嚴格取締違規並排停車。

國道3號名間交流道，在4、5日的上午7點到下午7點，雙向入口封閉，用路人要上國道3號，北上可轉往南投、中興上交流道，南下轉往竹山、南雲上交流道。

兒童節及清明節，國道3號名間交流道白天封閉。（廖志晃攝）

溪頭停車空間有限，在停車場客滿、排隊入園車輛回堵至151線時，立即啟動滿場分流交通管制，疏導遊客轉往杉林溪，或返程轉往其他地區旅遊，並在沿途設立「溪頭停車場停滿，管制入園」警示牌，同時透過警廣廣播，遊客看到警示牌就是溪頭開始管制，盡快改道行駛，不要再上山了。

日月潭、清境及合歡山也是重要觀光線，公路總局第二區養護工程處預估連假會出現大量車流。建議用路人如果當日往返清境風景區，早上9點前抵達可以避開車流，過夜宿旅客建議在下午3點後進入；日月潭最容易塞車時段在早上10點到下午2點，當日往返遊客最好在10點前抵達，夜宿旅客下午3點後再進入。

(中時 )