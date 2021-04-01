新竹市長林智堅（左一）1日在高雄市長陳其邁（右一）等人陪同下，參訪高雄壽山LOVE觀景台等景點。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園預計6月起休園，啟動大改造，高市府力邀曾為新竹動物園改建的知名建築師邱文傑操刀。1日新竹市長林智堅在高雄市長陳其邁陪同下，參訪壽山動物園等景點，大聊「動保經」，兩人還賣萌，模仿狐獴招牌動作，笑翻眾人。

身為東道主的陳其邁表示，歡迎林智堅市長到高雄來訪問，最主要目的是來探望住在壽山動物園的「新竹市市民」絨鼠，3月也順利增加一位絨鼠寶寶；他也讚許林智堅在推動整個城市改造、新動物園運動等，都獲得非常好的評價，深受市民肯定。

陳其邁說，兩座城市不只在動物園及在城市治理方面，有很多交流經驗，新竹市剛舉辦完台灣設計展，明年就輪到高雄舉辦；而這次壽山新動物園運動，也參考過去新竹市動物園發展的改造經驗，盼讓動物能夠受到更好照顧，空間上「解嚴」，藉由空中連通道設計，兼顧動物權及觀光遊憩功能。

林智堅提到，新竹動物園是1936年成立，為台灣原址現存最久動物園，在蔡總統支持下，新竹市府啟動動物園再生計畫，2019年12月完成，很高興去年新竹及壽山動物園締結為姊妹動物園。

林智堅指出，新竹動物園有壽山的羊駝、壽山動物園有來自新竹的絨鼠，雙方進行動物互換，希望藉由兩座城市動物園改造，強化城市之間交流；他也走訪高雄流行音樂中心、輕軌參觀，因為未來新竹將蓋國際展演中心及大新竹輕軌計畫，特地前來取經。

針對「新動物園運動」計畫，高市觀光局指出，未來將以動物的自由之地、親子的同樂天堂、空中漫步長廊等3大亮點主軸建設，提升整體動物福利品質，預計今年6月休園，特別加碼免費入園優惠延長至正式休園前。

(中時 )