為縮短學用落差，業界與學校之間的產學合作交流熱絡，紛紛建立起透過產學跨域合作，縮短學用落差，進而讓學子順利接軌業界。今年初，1111人力銀行發表「企業最想產學合作的大學」調查結果發現，世新大學名列科技院校名單中。並且，日前高教評鑑中心系所品質保證認可結果出爐，世新大學力壓群雄，24個受評系所共43學制全數通過，認可效期至2026年，更顯見世新大學各系所學位學程教學品質卓越，深獲外界一致肯定。

高教評鑑中心以受評系所之授予學位作為認可單位，分為「通過－效期6年」、「通過－效期3年」、「重新審查」等3種認可結果。在優久大學聯盟採委辦品保之學校當中，僅有2校受評系所全數通過、且100%獲認可效期6年，世新大學即為其中之一，這顯見世新大學各系所皆能發展特色，在教學品質及學生學習方面，皆展現了成效亮眼、表現傑出的一面。

世新大學力壓群雄，優異的辦學品質已然為表率，各項辦學評鑑結果優異，不僅連續2周期校務評鑑全數通過，在系所評鑑上亦屢獲佳績，104年通過教育部認可列為試辦大學自辦外部評鑑學校之一，且自辦系所評鑑全數通過。

評鑑委員特別肯定世新大學校務發展方向明確，更讚許「數位傳播貫穿各學門」辦學特色深具口碑；在支持教師教學與研究發展之機制完善，且透過產學跨域合作，持續縮短學用落差，畢業生表現亦深受業界肯定，世新優異辦學品質，有目共睹。

世新大學校長吳永乾表示，學校在「系所發展、經營及改善」、「教師與教學」及「學生與學習」等方面皆表現亮眼，獲得高教評鑑中心最高品質保證認可，讓世新大學在優久聯盟中脫穎而出，未來也將力求精進，期許辦學品質更臻完善。1111人力銀行亦搭起學校與企業雙向橋梁，與各大學合作，設置「TUN大學網」，企業與學生皆可由此一窺各校教學與特色，為雙方打造優良人才與職場。

(中時新聞網)