南韓超人氣女歌手IU (李知恩)，本月25日發行第5張正規專輯《LILAC》後，人氣再度飆升。近日IU受邀登上綜藝節目為專輯宣傳時，自爆與親生弟弟私底下的互動及長相，引起網友熱烈討論。

有「國民妹妹」之稱的IU，出道多年憑著甜美臉蛋、清新脫俗的氣質與溫暖嘹亮的嗓音，成功擄獲大批粉絲的心，粉絲橫掃全亞洲。但近日IU登上劉在錫與曹世鎬共同主持的綜藝節目《劉QUIZ》時，卻表示親生弟弟對外不僅從不公開自己是「IU弟弟」的身份，更將這件事情視為最高機密，長年來相當低調，只有周圍很好的朋友才知道他們的關係，即使現在弟弟已入伍，依然將這秘密守的很好。

而且IU還透露，兩人私底下的互動其實就跟一般姊弟一樣，傳訊息給他還經常被「已讀不回」，逗趣互動讓主持人哈哈大笑，但IU疑似想藉此機會破壞弟弟的安寧，除了加碼爆料弟弟的本名是「李鐘勳」外，更直接表示「我的狀況不好時，就會跟弟弟長很像」，令網友忍不住留言「弟弟低調生活要完了」、「軍隊要暴動了嗎？哈」、「我也想要當IU的弟弟」引發熱議。(影片21:30處)

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

事實上，IU過去曾多次在個人IG上公開全家福的照片，也曾在自己的YouTube的頻道上找來弟弟演出，但弟弟始終不願露臉、保持低調，IU即使在鏡頭前頻頻捉弄他，但始終維護家人的隱私，真實互動讓粉絲們相當羨慕。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)