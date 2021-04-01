男女交往，女生難免都會有耍脾氣的時候，差別在於，有些人脾氣大，哄再久依舊不會消氣，但也有些人吃軟不吃硬，隨便一哄就消氣，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女生超級好哄！

雙魚座：

雙魚座的女生並非喜歡無理取鬧，之所以喜歡跟男朋友發脾氣，只不過是想要刷存在感，吸引對方注意，而非真的愛生氣。只要另一半稍微上前哄一哄，她們就會燦笑如花，不過如果對方不當一回事，她們就會變本加厲，一旦最後真的爆氣就一發不可收拾了。

白羊座：

白羊座的女生性格單純，雖然乍看之下脾氣很差，動不動就要發脾氣，但其實她們是紙老虎，脾氣來得快去得也快，遇到煩心事就會忍不住發洩出來，但只要別人稍微哄她們一下，保證立刻消氣，跟個沒事人一樣。

巨蟹座：

巨蟹座的女生內心敏感，在感情中容易患得患失和多愁善感，因此特別需要另一半的細心關照，但其實她們要求不多，有時候只要一個擁抱，或是一句關心的問候，就能讓她們擺脫憂鬱，心情大好，即便她們在盛怒之中，只要送上一個擁抱，她們也會立刻心軟原諒。

(中時新聞網)